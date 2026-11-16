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        COP31'de '2035 için yüzde 15 geri dönüşüm' hedefi

        BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında imalat sanayisinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor. COP31 Başkanlığı'nın yeşil sanayileşme gündeminde çelik, çimento, kimya, alüminyum ve gübre sektörlerinin dönüşümü öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        COP31'de '2035 için yüzde 15 geri dönüşüm' hedefi

        BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında imalat sanayisinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor. COP31 Başkanlığı'nın yeşil sanayileşme gündeminde çelik, çimento, kimya, alüminyum ve gübre sektörlerinin dönüşümü öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

        COP31 Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan Yeşil Sanayileşme Eylem Gündemi'nde, iklim değişikliğiyle mücadelede sanayi üretiminin dönüştürülmesine yönelik hedefler açıklandı. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 25'inden sorumlu olan sanayi sektöründe, düşük karbonlu üretimin yaygınlaştırılması, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılması ve temiz teknolojilere geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.

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        2035 HEDEFİ

        COP31 Başkanlığı'nın açıkladığı hedefler arasında, imalat sanayisinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e yükseltilmesi bulunuyor. Küresel ölçekte belirlenen hedefle, üretimde yeni hammadde kullanımına olan bağımlılığın azaltılması, mevcut malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Geri dönüşümün yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmayıp sanayi üretiminin temel unsurlarından biri haline getirilmesi öngörülüyor.

        5 SEKTÖR ÖNCELİKLİ

        Yeşil sanayileşme gündeminde, karbon emisyonlarının azaltılmasının en zor olduğu sektörler arasında gösterilen çelik, çimento, kimya, alüminyum ve gübre üretimi öne çıkıyor. Bu sektörlerde sıfıra yakın emisyon sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi, mevcut üretim tesislerinin dönüştürülmesi ve temiz üretim yöntemlerinin ticari ölçekte yaygınlaştırılması hedefleniyor. COP31 Başkanlığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dönüşüm sürecinde finansmana ve teknolojiye erişiminin güçlendirilmesini amaçlıyor.

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        YEŞİL SANAYİ MUTABAKATI

        COP31'in ikinci haftasının ilk gününde, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın (Antalya Green Industrialisation Compact) bakanlar düzeyindeki toplantıyla başlatılması programlandı. Mutabakat kapsamında kamu ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi, düşük emisyonlu sanayi ürünleri için yeni pazarlar oluşturulması, karbon fiyatlandırması ve emisyon hesaplama yöntemlerinde uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Ülkelerin farklı ekonomik koşulları ve kalkınma öncelikleri de dönüşüm sürecinde dikkate alınacak.

        YENİ YATIRIM MODELİ

        Yeşil sanayileşme gündeminin önemli başlıklarından birini de sanayi tesislerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik yatırım merkezleri oluşturuyor. Ülkelerin kendi kaynakları ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek merkezlerle, özel sektör yatırımlarının önündeki engellerin azaltılması ve temiz üretim projelerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Düşük karbonlu ürünlere talebin artırılması için kamu alımları, yeşil ürün standartları ve yeni pazar mekanizmalarının kullanılması planlanıyor.

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        ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

        COP31 Başkanlığı, yeşil sanayi dönüşümünün yalnızca gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmaması için uluslararası iş birliğine de öncelik veriyor. Ülkeler, sanayi kuruluşları, yatırımcılar ve finans kuruluşları arasında kurulacak iş birliği mekanizmalarıyla bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve ortak standartların geliştirilmesi amaçlanıyor. Hammaddeden nihai ürüne kadar bütün üretim süreçlerinde geri dönüşümün, kaynak verimliliğinin ve sürdürülebilir değer zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        KÜRESEL DÖNÜŞÜM

        COP31 Başkanlığı'nın 2035 hedefleri arasında sanayide döngüsel malzeme kullanımının en az yüzde 15'e çıkarılmasının yanı sıra, küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e yükseltilmesi ve binalarda enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması da bulunuyor. Antalya'da yürütülen çalışmalarla bu hedeflerin uluslararası iş birliği, finansman ve uygulanabilir projelerle desteklenmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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