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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, "COP31 Bilim Günü"nde konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, "COP31 Bilim Günü"nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin yeşil dönüşümü ulusal öncelikler arasına yerleştirdiğini belirterek, "Sektöre özgü teknoloji yol haritaları, çelik, alüminyum, çimento ve kimyasallar dahil olmak üzere enerji yoğun sanayilerde araştırma ve inovasyona rehberlik etmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, "COP31 Bilim Günü"nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin yeşil dönüşümü ulusal öncelikler arasına yerleştirdiğini belirterek, "Sektöre özgü teknoloji yol haritaları, çelik, alüminyum, çimento ve kimyasallar dahil olmak üzere enerji yoğun sanayilerde araştırma ve inovasyona rehberlik etmektedir." dedi.

        Bakan Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "COP31 Bilim Günü-Üst Düzey Oturumu"nun açılışında konuştu.

        Bilimin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu bildiren Kacır, iklim değişikliğinin şimdiden dünya genelinde yaşamları ve geçim kaynaklarını etkilediğini söyledi.

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        Kacır, bilimin iklim değişikliğinin nedenlerini anlamaya, kritik gezegensel eşikleri aşma risklerini değerlendirmeye, ısınmayı sınırlandırmaya ve dayanıklılığı güçlendirme yollarını belirlemeye yardımcı olduğunu anlatarak, "Politika yapıcılar olarak sorumluluğumuz, harekete geçme kapasitemizin iklim değişikliğine dair bilimsel anlayışımıza ayak uydurmasını sağlamaktır. Bu durum, araştırma, inovasyon ve üretimi birbirine bağlayan ve çözümlerin geniş ölçekte yaygınlaştırılmasını hızlandıran sanayi ve teknoloji politikaları gerektirmektedir." diye konuştu.

        - KOBİ'lerin temiz üretim yöntemleri destekleniyor

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        Temiz enerji, elektrifikasyon ve yeşil sanayileşmenin COP31 Eylem Gündemi'nin merkezinde yer aldığına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

        "COP31 Başkanlığı, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi koymuştur. Türkiye, bu dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla bilimsel, teknolojik ve sınai kabiliyetlerini güçlendirmektedir. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz, yeşil dönüşümü ulusal önceliklerimiz arasına yerleştirmektedir. Sektöre özgü teknoloji yol haritaları, çelik, alüminyum, çimento ve kimyasallar dahil olmak üzere enerji yoğun sanayilerde araştırma ve inovasyona rehberlik etmektedir."

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        Kacır, TÜBİTAK'ın yeşil dönüşümü temel AR-GE ve inovasyon önceliklerinden biri olarak belirlediğini anımsatarak, özel destek programlarının şirketlerin endüstriyel kullanım için temiz teknolojiler geliştirmesine, doğrulamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olduğunu anlattı.

        HIT-30 programının batarya, elektrikli araçlar, güneş hücreleri ve rüzgar enerjisi teknolojilerinde büyük ölçekli yatırımları harekete geçirdiğini belirten Kacır, "KOBİ'leri daha temiz üretim yöntemlerini benimsemeleri ve kaynak verimliliğini artırmaları konusunda destekliyoruz. Amacımız, bilimsel mükemmeliyeti sınai kabiliyetlerle ve iklim hedeflerimize yönelik ölçülebilir ilerlemeyle buluşturmaktır." ifadesini kullandı.

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        - Oturumun çıktıları üst düzey müzakerelere ışık tutacak

        Kacır, bilimsel ilerlemenin gerçek değerinin yalnızca yapılan keşiflerde değil, aynı zamanda bu keşiflerin insanlığa sağladığı faydalarda yattığını söyledi.

        Hiçbir ülkenin, başka yerlerde geliştirilen teknolojileri benimseme rolüyle sınırlandırılmaması gerektiğini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

        "Her ulus, bilimsel keşiflere katkıda bulunma, kendi teknolojik kabiliyetlerini geliştirme ve yarının sanayilerini şekillendirme fırsatına sahip olmalıdır. Türkiye, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin faydalarını tüm uluslara ulaştıran ve paylaşılan bilgiyi ortak refaha dönüştüren uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazırdır. Bugünkü diyalog da bu işbirliği ruhunu yansıtmaktadır. Bu oturumdan çıkacak görüşlerin COP31'in üst düzey müzakerelerine ışık tutacağına ve ülkelerin iklim taahhütlerini en güncel bilimsel veriler doğrultusunda güçlendirmelerine yardımcı olacağına inanıyorum."

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