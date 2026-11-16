COP31 Başkanı Kurum, Türk devletleri temsilcileriyle buluştu Türk dünyasına 35'e 35 elektrifikasyon taahhüdü daveti "Türk yeşil vizyonu, ortak geleceğimize ilişkin önemli bir irade ortaya koydu"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi 8. gününde devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanları COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu. Bakan Kurum, konuşmasında Türk devletlerini 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü hedefine ortak olmaya davet etti: COP31 Başkanlığımızı ‘Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon' anlayışıyla yürütüyoruz. Bu yaklaşımı Türk dünyası içinde daha somut hale getirmek istiyoruz. Temiz enerji yatırımlarımızı birlikte büyütelim, şebeke ve depolama teknolojilerinde tecrübelerimizi birleştirelim, enerji verimliliğinde ortak programlar geliştirelim. Türk dünyasının enerji dönüşümünü büyük bir kalkınma ve teknoloji hamlesine çevirebiliriz.

REKLAM

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31, Antalya'da 8. gününde devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve İklimden Sorumlu Bakanları ile COP31 Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir araya geldi. COP31 Başkanı Kurum, bakanlara COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikleri hakkında bilgi verirken; toplantıda küresel elektrifikasyonun arttırılması, atıklardan kaynaklanan metanın azaltılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. COP31 Başkanı Kurum'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Özbekistan Çevre Konularından Sorumlu Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov, Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Umayra Taghiyeva, Kırgız Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakan Yardımcısı Asel Raimkulova ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birer konuşma yaptı.

REKLAM

"Türk dünyası açısından bir dayanışma ve kardeşlik meselesidir"

Türk dünyası ile birlik mesajı veren COP31 Başkanı Kurum, konuşmasında şu sözlere yer verdi: Nisan ayında Astana'da gerçekleştirdiğimiz 2. Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı'nda da Aral'dan Hazar'a, buzulların erimesinden arazi bozulmasına kadar ortak coğrafyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri ele aldık. Bunların hiçbirini tek bir ülkenin meselesi olarak göremeyiz. Çünkü bu mesele; Türk dünyası açısından aynı zamanda bir dayanışma ve kardeşlik meselesidir.

"Bakü'de başlayan yolu yatırımlarla büyütme zamanı"

COP31 Başkanı Murat Kurum, konuşmasında, 2024 yılında Türk Devletleri arasında kabul edilen Türk Yeşil Vizyonu'nu hatırlattı. Bu vizyonun ortak geleceğe dair önemli bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Kurum, "Bakü'de COP29 kapsamında çevre ve ekolojiden sorumlu bakanlarımız ilk kez aynı masa etrafında toplandı. Astana'da ikinci adımı attık. Şimdi Antalya'dayız. Bakü'de başlayan, Astana'da ilerleyen bu yolu ortak projeler, yatırımlar ve sonuç üreten çalışmalarla büyütmenin zamanıdır" dedi.

REKLAM

COP31 Başkanlığı'nı ‘Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon' anlayışıyla yürüttüklerini belirten COP31 Başkanı Kurum, şunları söyledi: Bu yaklaşımı Türk dünyası içinde de daha somut hale getirmek istiyoruz. Önümüzde birlikte ilerleyebileceğimiz geniş bir çalışma alanı bulunuyor. Bunların başında enerji geliyor. COP31 kapsamında geliştirdiğimiz 2035'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e yükseltmeyi amaçlıyor. Kardeş ülkelerimizi bu girişime katılmaya davet ediyorum. Temiz enerji yatırımlarımızı birlikte büyütelim, şebeke ve depolama teknolojilerinde tecrübelerimizi birleştirelim, enerji verimliliğinde ortak programlar geliştirelim. Elektrifikasyonu yalnızca enerji sektörüne ilişkin teknik bir başlık olarak görmemeliyiz. Elektrik; hastanede çalışan cihazdır, tarladaki sulama sistemidir, fabrikadaki üretimdir, öğrencinin kullandığı teknolojidir, bir şehrin afet anında ayakta kalabilmesidir. Bu nedenle Türk dünyasının enerji dönüşümünü aynı zamanda büyük bir kalkınma ve teknoloji hamlesine çevirebiliriz.

REKLAM

"Birikimimizi kardeş ülkelerle paylaşmaya hazırız"

Üretim ve imalatta küresel döngüsel malzeme kullanımını 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e yükseltme hedefine de destek beklediklerini söyleyen COP31 Başkanı Kurum, "Atığı, kaynağı, tasarrufu kazanca, çevre politikasını ekonomik güce dönüştürecek ortak modeller geliştirebiliriz. Bir diğer önemli alan şehirlerimizdir. Türk dünyası hızla gelişiyor. Şehirlerimizi sıcak hava dalgalarına, sellere, kuraklığa ve diğer afet risklerine karşı daha dirençli hale getirmek hepimizin ortak meselesidir. Türkiye olarak deprem bölgesinde yürüttüğümüz büyük yeniden inşa seferberliğinde çok önemli bir tecrübe kazandık. Konutu altyapıyla, altyapıyı yine ulaşımla, ulaşımı sosyal hayatla birlikte ele aldık. Bu birikimi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya, onların tecrübelerinden yararlanmaya hazırız" sözlerini kullandı.

REKLAM

Kurum, Yuvarlak Masa Toplantısı'ndan somut işler çıkmasını arzu ettiğini vurguladı. Bu vizyonla yeni bir adım attıklarını belirten Kurum, şunları söyledi: Türk Devletleri arasında çevre ve iklim alanında geliştirdiğimiz iş birliğini kentsel gelişim ve yatırım alanlarına taşıyacak TULIP adını verdiğimiz yeni bir platform kuruyoruz. Bu platformla, COP31 Başkanlığı'mızda başlattığımız SURFF girişimini destekleyecek, ülkelerimizdeki kentsel dönüşüm ve akıllı şehir projelerini yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla buluşturacağız.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kuraklık, su yönetimi ve erken uyarı alanındaki mevcut kapasiteyi daha etkin kullanmanın önemine vurgu yapan COP31 Başkanı Kurum, "Kuraklık Önleme Enstitümüzün imkanlarını ülkelerimizin ilgili kurumlarıyla daha güçlü biçimde buluşturalım. Türk Yeşil Vizyonu kapsamında yatırıma hazır ortak proje havuzları oluşturalım. İklim Uygulama Köprüsü aracılığıyla bu projeleri uygun finansman imkanlarıyla buluşturalım. Bakanlıklarımızın uzmanları arasında düzenli çalışma mekanizmaları kuralım. Belediyelerimizi, üniversitelerimizi, gençlerimizi, mühendislerimizi ve girişimcilerimizi bu büyük ortaklığın içine daha fazla katalım. Her toplantıda yeni niyetler açıklamak yerine bir önceki toplantıda verdiğimiz sözlerin ne kadarının hayata geçtiğine de bakalım. Böylece Türk Yeşil Vizyonu, yalnızca üzerinde mutabık kaldığımız bir belge olarak kalmasın. Yaşayan, üreten, yatırım oluşturan ve sonuç veren bir Türk dünyası ortaklığına dönüşsün. Ortak geleceğimiz, bizden büyük işler bekliyor" dedi.