Bakan Kurum, COP31'de ülke pavilyonlarını ziyaret etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu ülke pavilyonlarını ziyaret etti. Kurum, "İlk günden beri örtü kararı alacağımızı, uygulamayla hedefler arasındaki mesafeyi azaltacağımızı söylüyorduk. Bu çerçevede örtü kararının taslağını bugün hazırladık ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dahilinde ülkelere gönderdik" dedi.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan COP31'in ikinci haftasında Bakan Murat Kurum, konferans alanındaki ülke pavilyonlarını gezdi. Azerbaycan ve Avustralya pavilyonlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, Türkiye Pavilyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konferansın ilk haftasını değerlendiren Kurum, liderlerin ülke beyanlarını sunduğunu, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelerini, hedeflerini ve kararlılıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

REKLAM

ÖRTÜ KARARI TASLAĞI

COP31 kapsamında uygulamalarla hedefler arasındaki mesafeyi azaltmayı amaçladıklarını belirten Kurum, "İlk günden beri örtü kararı alacağımızı, uygulamayla hedefler arasındaki mesafeyi azaltacağımızı söylüyorduk. Bu çerçevede örtü kararının taslağını bugün hazırladık ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dahilinde ülkelere gönderdik. Şimdi buna ilişkin görüşleri alacağız ve düzeltmelerle birlikte atmak istediğimiz adımları, buradaki kararlılığımızı tekrar ortaya koyuyor olacağız" dedi.

'KÖYÜMDEN BİLE GELMİŞLER'

Antalya'daki konferansın COP tarihinin en kalabalık organizasyonu olduğunu ifade eden Kurum, "Burada 102 lider, 300'ü aşkın bakanımız, delegeler, müzakere ekipleri, iklim elçileri, gençlerimiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, herkes burada. Köyümden bile gelmişler, onları bile gördüm. Gerçekten burada bu farkındalığı ortaya koyabilmek, çocuklarımız, geleceğimiz adına bir nebze de olsa bir şeyler yapabilmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

REKLAM

'ANTALYA'DA BİR ŞEYLER DEĞİŞTİ'

Konferanstan somut sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, "İstiyoruz ki burada bir başarı hikayesi yazalım. İstiyoruz ki insanlar Antalya'dan ayrıldığında, 'Evet, Antalya'da bir şeyler değişti. Antalya'da geleceğe ilişkin bir irade kondu, bir karar alındı' diyebilsinler. Bunun mücadelesini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'AZERBAYCAN, BİZE ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLADI'

Türkiye Pavilyonu'nda Türk medeniyetinin izlerinin ziyaretçilere tanıtıldığını anlatan Kurum, "Az önce Azerbaycanlı kardeşlerimize uğradık. Onlar da gerçekten COP sürecinde bize çok önemli destekler sağladı. Yine Avustralya standını ziyaret ettik. Müzakereler Başkanlığı'nı Avustralya yürütüyor ve tek ekip olarak, tek ruh olarak onlarla da çalışıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

'HERKES BURADA BİR DENEYİM KAZANIYOR'

Ülke pavilyonlarına gösterilen ilgiye ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, konferansın bilim, teknoloji ve deneyim paylaşımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Her ülkenin burada projesi var, hedefleri var. Burada tecrübe paylaşımı var. Bilimi paylaşıyoruz, teknolojiyi paylaşıyoruz. Aslolan bu iletişim güçlü bir şekilde sağlanmış durumda. Üniversitelerimiz burada. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörümüzü gördüm az önce. Herkes burada bir deneyim kazanıyor. Önümüzdeki 50 yılın sürecine ilişkin burada bir devrim yaşanıyor. Eğer liderlik ederseniz ülkenize kazandırırsınız. Üretimde kazandırırsınız, istihdamda kazandırırsınız, dış politikada daha güçlü olursunuz" dedi.

REKLAM

'KRİZLERİN SEBEBİ MAALESEF BAĞIMLILIK'

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kendi kaynaklarını kullanabilmesinin önemine dikkati çeken Kurum, "Kendi kendine yeten ülke olmak zorundayız. Bugün yaşadığımız krizlere baktığınızda, bu krizlerin sebebi maalesef bağımlılık. Biz her alanda her ülkenin özgür olmasını istiyoruz. Her ülkenin başlangıç noktası farklı, her ülkenin ihtiyaçları farklı. Ama biz bu alanda kendi kendine yeten, gıdasını üretebilen, enerjisini üretebilen, sürdürülebilir bir sanayiyi oluşturan bir ülke olmak istiyoruz ve bu sürece de liderlik etmek istiyoruz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için 50 yılın planlamasını burada yapacağız ve inşallah onlara çok daha güzel bir gelecek bırakacağız" diye konuştu.

REKLAM

'DÜNYA, BUGÜN TÜRKİYE'NİN SESİNİ DİNLİYOR'

COP31'in dünyaya önemli mesajlar verdiğini belirten Kurum, fosil yakıtlardan uzaklaşma, elektrifikasyon, sürdürülebilir ekonomi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Kurum, "Tüm dünya, bugün Türkiye'den, Antalya'dan Türkiye'nin sesini dinliyor, sözünü merak ediyor. Biz bu merakı boşa çıkarmayacağız. Burada her zaman olduğu gibi o kararlılığı ortaya koyacağız" dedi.

KURTULMUŞ DA ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konferans alanındaki Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret etti. Pavilyonu küratör eşliğinde gezen Kurtulmuş, sergilenen çalışmalar ve pavilyonun içeriğine ilişkin bilgi aldı. Türkiye Pavilyonu'ndaki farklı bölümleri inceleyen Kurtulmuş, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.