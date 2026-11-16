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        Türkan Şoray: Yeşilçam yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinemaydı

        ANTALYA'da COP31 kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Yeşilçam döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı. Şoray, "Yeşilçam aslında yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinema oldu. Bütün yaptığımız filmler, aşkla yapılan filmlerdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Türkan Şoray: Yeşilçam yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinemaydı

        ANTALYA’da COP31 kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Yeşilçam döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı. Şoray, “Yeşilçam aslında yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinema oldu. Bütün yaptığımız filmler, aşkla yapılan filmlerdi” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından COP31 kapsamında Antalya’da ‘Yeşilçam Usulü Film Yapmak’ başlıklı söyleşi düzenlendi. Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, sinemaseverle buluştu. Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve kurum müdürleri katıldı. Şoray, Yeşilçam yıllarındaki film yapım koşullarını, setlerde yaşanan zorlukları ve unutamadığı anılarını paylaştı.

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        İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE SEFERBERLİK ÇAĞRISI

        Konuşmasına küresel iklim krizine dikkati çekerek başlayan Türkan Şoray, iklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu vurguladı. COP31 sürecinde iklim kriziyle mücadele kapsamında alınacak kararların hayata geçirilmesini temenni eden Şoray, bu konuda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek seferberlik çağrısında bulundu.

        ‘YEŞİLÇAM YOKLUKLAR İÇİNDE MUCİZELER YARATAN BİR SİNEMAYDI’

        Yeşilçam dönemindeki film çekimlerini anlatan Şoray, “Özellikle kış günleri hep aklımda kalmış. Sabahın yedisi, sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu. Ama hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış gibi hissetmezdim. Böyle bir heyecan vardı. Her sabah, bu yıllarca sürdü. Sabahın erken saatinde arabama biner, sete giderdim. 10 dakika bile geç kalsam karmaşalar yaşanırdı” dedi.

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        O dönemde film setlerinin bugüne kıyasla çok daha küçük ekiplerden oluştuğunu anlatan Şoray, “O saatte kahvaltı etmem imkansızdı. Sete gittiğimiz zaman bütün ekip arkadaşlarıyla bir araya gelirdik. Zaten çok fazla değildik. Toplasanız 15 kişi falan oluyorduk. Şimdiki setler 100 kişi. Bakın ne kadar fark ediyor” diye konuştu.

        Yeşilçam’ın kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Şoray, “Vallahi Yeşilçam aslında yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinema oldu. Kendi kendini yarattı ama halkın desteğiyle. Sette her şeyimiz olmuyordu. Fakat öyle becerikli set arkadaşlarımız vardı ki, yokluk yaratıcılığı yarattı. Gerçekten mucizelerdi” ifadelerini kullandı.

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        ‘BÜTÜN FİLMLERİMİZ AŞKLA YAPILDI’

        Yeşilçam filmlerinin büyük bir inanç ve sevgiyle çekildiğini söyleyen Şoray, “Her şeye rağmen, bütün yokluklara rağmen önemli olan o projeye inanmak, bütün kalplerin aynı anda çarpması. Aynı heyecanla, umutla, sevgiyle, aşkla o işe devam etmek. Bütün yaptığımız filmler, aşkla yapılan filmlerdi” diye konuştu.

        ‘YEŞİLÇAM’DA HİÇ KARAVANIMIZ OLMADI’

        Yeşilçam döneminde oyuncuların bugünkü gibi karavan imkanına sahip olmadığını anlatan Şoray, “Bizim o zaman Yeşilçam’da karavanımız olmadı. Gittiğimiz arabaların içinde soyunup giyiniyorduk. En zoru da arabanın içinde kıyafet değiştirmekti. Arabanın arkasına oturuyorsunuz, bir türlü giyinemiyorsunuz. Setteki arkadaşlarımız arabanın camlarına örtüler koyarlardı. Biz de içeride kıyafetlerimizi değiştirirdik” dedi.

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        ‘HER EV BİZİM EVİMİZDİ’

        Çekim yapılan köylerde vatandaşların kendilerine büyük misafirperverlik gösterdiğini dile getiren Şoray, “Bazen araba çok uzakta kalırdı. Dağın tepesine çıkmışız veya köyün bir tarafındayız. Önümüze gelen kapıyı çalardık. ‘Affedersiniz, biz sizin evinizde giyinebilir miyiz?’ diye sorardık. Her ev bizim evimizdi. O kadar güzel karşılıyorlardı ki” ifadelerini kullandı.

        Bir filmin ortaya çıkmasında maddi imkanlardan çok projeye duyulan inancın önemli olduğunu vurgulayan Şoray, “Önemli olan proje, önemli olan o projeye inanmak. İnançla yola çıkınca 5 kişilik bir toplulukla bile o film elde edilebilir. Ben öyle inanıyorum. Önemli olan o gönlü koymak. Eski Yeşilçam filmleri seyircinin hafızasında yer etmiş. Mesela o filmler bugün sinemada veya televizyonda oynadığı zaman çok gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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        ‘220 FİLMİMİN KOSTÜMLERİNİ KENDİM HAZIRLADIM’

        Yeşilçam döneminde oyuncuların film kostümlerini kendilerinin hazırladığını söyleyen Şoray, “Ben 220 film çevirmişim. Bütün çevirdiğim filmlerdeki kostümler, hepsi benim kostümlerimdi. Şimdi öyle olmuyor. Sete hazır kostümleri getiriyorlar, seçtiriyorlar, sonra giydiriyorlar. Filme başlayacağımız zaman mutlaka kostüm listesi gelirdi. Her filmde nedense 18 tane kostüm olurdu. Listedeki bütün kıyafetleri almak, yaptırmak zorundaydık. Bu bizim vazifemizdi” diye konuştu.

        Galeri
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