COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belém Misyonu raporuna göre mevcut politikalar devam ettiğinde yüzyıl sonunda 2,6 derece ile 2,9 derece arasında bir sıcaklık artışı yaşanmasının beklendiğini belirterek, "Açıklanan taahhütlerin tamamını yerine getirsek dahi tahminler 1,7 derece ile 2,3 derece arasında kalıyor. Bu yüzden her onda bir derece hayati öneme sahip. Rapor önümüzde iki mesafe bulunduğunu söylüyor; bilimin gerektirdiğiyle mevcut hedeflerimiz arasındaki mesafe ve verdiğimiz sözlerle sahada yaptıklarımız arasındaki mesafe. COP31 Başkanlığı olarak özellikle ikincisine yoğunlaşıyoruz. Ve bu çerçevede örtü kararımızı da bugün yayımladık ve her ülkenin önceliklerini, her ülkenin başlangıcını değerlendirdik ve gelen görüşler çerçevesinde de bu konuları sizlere ilettik. İstiyoruz ve arzuluyoruz ki burada artık bir karar alalım" dedi.

REKLAM

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında toplantılar devam devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile birlikte "Belém 1,5 Derece Misyonu Üst Düzey Etkinliği"ne katıldı. COP29, COP30 ve COP31 Başkanlıkları (Azerbaycan, Brezilya, Türkiye, Avustralya) tarafından ortaklaşa yürütülen, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırında tutmak amacıyla yayımlanan ‘Belém 1,5 Misyonu' raporunun sunumu ve sonuçlarının görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, 1,5 derece misyonunun önemine dikkat çekerek, "1,5 derece, ilk bakışta teknik bir eşik gibi görünebilir. Oysa bu rakamın arkasında su var, gıda var, şehirler var, insan sağlığı ve ülkelerin kalkınma imkanları var. Belém 1,5 Derece Misyonu'nu bu nedenle çok önemsiyorum. Bakü'de güçlenen finansman iradesini, Belém'de öne çıkan uygulama anlayışını ve Antalya'da sonuç alma kararlılığımızı aynı çizgide buluşturuyoruz. Azerbaycan'a, Brezilya'ya, Avustralya'ya ve bu sürece emek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM

"Bilim insanları ölçtü, hükümetler müzakere etti, toplumlar çözüm aradı"

İnsanlığın uzun zamandır iklim meselesine bir cevap aradığının altını çizen Bakan Kurum, "Paris'te ortak hedefler belirledik. Sonraki COP'larda finansmanı, teknolojiyi, uyumu, kayıp ve zararı konuştuk. Bilim insanları ölçtü, hükümetler müzakere etti, toplumlar çözüm aradı. Ama zaman zaman meselenin daha derin bir tarafı üzerinde de düşündük. Henüz doğmamış insanların geleceği hakkında bugün karar verme hakkımızın yanında nasıl bir sorumluluğumuz var? Geçen yüzyılın önemli düşünürlerinden Hans Jonas bu meseleyi dert edinmişti. Gelecek kuşakların bugünün karar masalarında temsil edilmediğini, çünkü henüz doğmamış insanların kendi haklarını savunacak bir sese sahip olmadığını hatırlatıyordu. İklim meselesinin ahlaki ağırlığı da biraz burada yatıyor. Bu masada bulunmayan insanların yaşayacağı dünyanın şartlarını bugün bizim kararlarımız belirleyecek" dedi.

REKLAM

"Örtü kararımızı bugün yayımladık"

Küresel sıcaklık artışına ilişkin uyarıların giderek arttığına dikkat çeken Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bilim önümüzdeki zorlu mesafeyi açıkça gösteriyor. Belém Misyonu Raporu'na göre mevcut politikalar bizi yüzyıl sonunda 2,6 derece ile 2,9 derece arasında bir sıcaklık artışına götürebilir. Bu gerçek önümüzde duruyor. Açıklanan taahhütlerin tamamı yerine getirsek dahi tahminler 1,7 derece ile 2,3 derece arasında kalıyor. Bu yüzden her onda bir derece hayati öneme sahip. Rapor önümüzde iki mesafe bulunduğunu söylüyor: Bilimin gerektirdiğiyle mevcut hedeflerimiz arasındaki mesafe ve verdiğimiz sözlerle sahada yaptıklarımız arasındaki mesafe. COP31 Başkanlığı olarak özellikle ikincisine yoğunlaşıyoruz. Ve bu çerçevede 'örtü kararı'mızı da bugün yayımladık. Ve her ülkenin önceliklerini, her ülkenin başlangıcını değerlendirdik ve gelen görüşler çerçevesinde de bu konuları sizlere ilettik. İstiyoruz ve arzuluyoruz ki burada artık bir karar alalım."

REKLAM

"En kırılgan ülkelerin iklim mücadelesini yeni borç yükleri altında yürütmesini bekleyemeyiz"

COP31'in 10 öncelikli alanlarından biri olan İklim Uygulama Köprüsü ve SURFF'ün amacına dikkat çeken Kurum, "Diyalog, uzlaşı ve aksiyon' anlayışımızın temelinde bu var. Artık hedeflerin finansmanla, teknolojiyle ve uygulanabilir projelerle buluşması gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035'e kadar 310 ila 365 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Buradaki mesele yalnızca daha fazla para bulmak değil; kaynağı doğru zamanda uygun şartlarla ve gerçekten ihtiyaç duyulan yere ulaştırabilmek. En kırılgan ülkelerin iklim mücadelesini yeni borç yükleri altında yürütmesini bekleyemeyiz. COP31 kapsamında geliştirdiğimiz İklim Uygulama Köprüsü–BRIDGE işte ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırıma hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyor. SURFF ile şehirlerin dirençlilik projelerini uygulamaya hazırlıyoruz. Turkuaz Bağlantı Girişimi'nde su, tarım ve iklimi; Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri Girişimi'nde ise iklim ile insan sağlığını birlikte ele alıyoruz. Bunların hepsi aynı soruya cevap arıyor: Elimizdeki imkanı sahadaki ihtiyaca nasıl ulaştıracağız?" dedi.

REKLAM

"Her COP, kendisinden öncekinin bıraktığı emaneti biraz daha ileri taşımalı"

Bakan Kurum, iklim mücadelesinde verilen sözlerin artık somut adımlara dönüşmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Belém Misyonu'nu bir kapanış belgesi olarak görmüyorum. Önümüzdeki dönemin çalışma belgesi olarak görüyorum. Bakü'den Belém'e, Belém'den Antalya'ya uzanan süreçte her COP, kendisinden öncekinin bıraktığı emaneti biraz daha ileri taşımalı. Biz Antalya'da bu emaneti uygulamayla güçlendirmek istiyoruz. Çünkü gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz, onlara bıraktığımız sözlerle değil; onların yaşayacağı dünyada görülecek" diye konuştu.

REKLAM

Toplantıda BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP29 Başkanı Muhtar Babayev, COP30 CEO'su Ana Toni de söz aldı.

"Bütün tarafları dinliyor, ortak zemini genişletmeye ve uzlaşıyı mümkün kılacak alanları açmaya çalışıyoruz"

Bakan Kurum ve Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, ayrıca sivil toplum ve diğer gözlemci gruplarıyla doğrudan diyalog kurmak amacıyla Mavi Bölge'de Gözlemci Kuruluşlarla Açık Oturum Toplantısı'na katıldı. Konferansın öncelikleri, devam eden çalışmalar ve beklenen sonuçlar hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda gözlemcilerin görüş, beklenti ve önerileri dinlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, ilk hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'nin siyasi iradenin en üst düzeyde ortaya konduğu önemli bir eşik olduğunu söyledi. Liderlerin gündeminde temiz enerji dönüşümünden elektrifikasyona, yeşil sanayiden finansmana, uyumlu dirençten şehirlere kadar pek çok başlığın olduğunu belirten Kurum, "Bizim açımızdan asıl mesele, bu siyasi iradenin müzakere masasına, oradan da insanların hayatına dokunan sonuçlara taşınabilmesidir. Şimdi konferansın en hassas bölümündeyiz. Müzakereler sürüyor. Farklı öncelikler, farklı beklentiler var. Başkanlık olarak bütün tarafları dinliyor, ortak zemini genişletmeye ve uzlaşıyı mümkün kılacak alanları açmaya çalışıyoruz" dedi.

REKLAM

"Gözlemci kuruluşlar tam da bu noktada çok kıymetli bir rol üstleniyor"

COP31'in ikinci haftasının ortaya çıkan kararların ne ölçüde uygulanabilirliğini göstereceğini vurgulayan Bakan Kurum, "COP31 eylem gündemini bu nedenle ayrı bir yerde tutuyoruz. Taahhütlerin sahada karşılık bulması, yeni ortaklıkların kurulması, yatırımların hızlanması ve başarılı uygulamaların yaygınlaşması için geniş bir paydaş desteğine ihtiyacımız var. Gözlemci kuruluşlar tam da bu noktada çok kıymetli bir rol üstleniyor. Sizler bazen bilim dünyasının bilgisini, bazen de yerel toplulukların kaygısını, bazen gençlerin beklentisini, bazen de iş hayatının uygulama kapasitesini bu sürece taşıyorsunuz. Müzakere salonlarının dışında kalan seslerin içeride duyulmasını sağlıyorsunuz. Bunun değerini özellikle önemsiyorum. Çünkü çok taraflılık, aynı salonda bulunmanın ötesinde bir anlam taşıyor; birbirimizi gerçekten dinlediğimizde, itirazları saklamadığımızda ve farklı tecrübeleri karar süreçlerine taşıyabildiğimizde güç kazanıyor" diye konuştu.

REKLAM

COP31 Başkanlığı'nın farklı görüşlere ve eleştirilere açık olduğunu ifade eden Kurum, bu kapsamda yürütülen çalışmaları şöyle anlattı:

"Başkanlık olarak her görüşe aynı cevabı verme iddiasında değiliz. Fakat her görüşün duyulabileceği, taleplerin açıkça ifade edilebileceği ve eleştirilerin sürece katkı sunduğu bir zemin kurmakla sorumluyuz. Townhall toplantılarının kıymeti de burada. Antalya'daki hazırlıkları da bu anlayışla yaptık. Mavi Alan'da Yerli Halklar Pavilyonu ve Sivil Toplum Merkezi için ücretsiz alan tahsis ettik. Süreç boyunca bize ilettiğiniz talepleri tek tek değerlendirdik; erişimi ve katılımı kolaylaştırmaya çalıştık. Bunları bir ev sahipliği ayrıntısı olarak görmüyoruz. Katılımın niteliği, konferansın niteliğini de doğrudan etkiliyor. Bir topluluğun kendini ifade edebildiği, bir uzmanın bilgisini paylaşabildiği, bir gencin söz alabildiği ortam, alınan kararları da daha güçlü hale getiriyor."

REKLAM

"COP31'den kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz"

Türkiye ve Avustralya olarak COP31'den kalıcı bir miras bırakmak istediklerine dikkat çeken Kurum konuşmasını, "Önümüzdeki günlerde sizlerin bilgilerine, tecrübesine, eleştirisine ve önerilerine daha fazla ihtiyacımız olacak. Bundan sonra da kapımızın, masamızın ve iletişim kanallarımızın açık olmasını özellikle önemsiyoruz. Sizleri dinlemek istiyoruz. Hangi başlıklarda ilerleme görüyorsunuz, nerelerde boşluk hissediyorsunuz, başkanlıktan ne bekliyorsunuz; bunları açıkça duymak bizim için çok değerli" ifadeleriyle tamamladı.