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        Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

        Antalya'da motosikleti ile bariyerlere çarpan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

        Antalya'da motosikleti ile bariyerlere çarpan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişiminde bulunan köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde 07 CNG 242 plakalı motosikleti ile seyir eden Ali Hasan Yeşil (25) motosikletin kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpan motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklenirken, kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından

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        Yeşil'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

        Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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