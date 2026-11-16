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        Freni boşalan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Sedyeye iplerle sabitlenen genç kadın, yaklaşık 20 metrelik dik uçurumdan itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı

        Antalya'da park halindeyken freni boşalan otomobil, geri giderek uçuruma yuvarlandı. 2 kişinin yaralandığı olayda araçtan fırlayarak otomobil ile çalıların arasında sıkışan bir kişi, bulunduğu yerden itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Freni boşalan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Sedyeye iplerle sabitlenen genç kadın, yaklaşık 20 metrelik dik uçurumdan itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı

        Antalya'da park halindeyken freni boşalan otomobil, geri giderek uçuruma yuvarlandı. 2 kişinin yaralandığı olayda araçtan fırlayarak otomobil ile çalıların arasında sıkışan bir kişi, bulunduğu yerden itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özellikle Antalya manzarası izlemek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği noktaya 07 DF 443 plakalı otomobille gelen Yunus K. ve Melisa K., dik yokuş olan yolun üst kısmına araçlarını park etti. Bir süre sohbet eden 2 kişinin içerisinde bulunduğu araç, bir anda geri geri kaymaya başladı. Freni boşalan aracı kontrol etmek isteyen Yunus K.'nın çabaları sonuç vermezken, otomobil kaldırımı da aşarak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Otomobilin takla atarak uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yaralıların da yardımına koştu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Melisa K. araçtan fırlayarak otomobil ile çalılar arasında sıkışırken, Yunus K. kendi imkanları ile yan yatan araçtan çıkmayı başardı. Araç ile çalıların arasında kalarak sıkışan Melisa K., itfaiye erleri tarafından vatandaşların da yardımıyla otomobil kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sedyeye alınarak iplerle sabitlenen genç kadın, yaklaşık 20 metrelik dik uçurumdan itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Ambulansla alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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        "Kadını aracın altından çıkardık"

        Uçurumdan yuvarlanan araçtaki 2 kişinin yardımına koşan vatandaşlardan Soydan Ergin, "Arabada 2 kişi vardı, bayan arabanın altındaydı. Arabayı düzelttik, bayanı çıkardık. Ağaçların arasındaydı. Yukarda manzara seyrederken arabanın freni boşalmış, geri geri aşağıya uçmuşlar" dedi.

        "Arabayı ağaç tutmasa kadın ezilirdi"

        Sezer Aksoy ise, "Ben aşağıdan geliyordum. Araba dümdüz geldi, buradan çıktı, aşağıya uçtu. Burada görenlerle birlikte aşağıya indik. Bir kız, bir oğlan vardı. Kız aracın altında kalmıştı. Oğlan aracın üstünden çıktı. Arabayı düzelterek kızı aldık, çıkardık. İtfaiye ve polis ekipleri gelince de hep beraber yukarı çıkardık. Eğer ağaç olmasaydı hayati tehlikesi olabilirdi. Ağaçlar hanımefendiyi kurtardı bence, ağaç tutuyordu arabayı çünkü. Eğer ağaç olmasaydı, araç tam yatar, dışardaki kızı ezerdi" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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