COP31 Başkanı Kurum Antalya'da İngiltere Başbakanı ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da İngiltere Başbakanı ile görüştü.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Zirvenin 4'ün gününde COP31 Başkanı Kurum, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile bir araya geldi. COP31 süreci boyunca bir çok oturuma başkanlık edip yönetmesi beklenen Kurum, oturum aralarında ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürecek.