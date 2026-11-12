İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin COP31 pavilyonu Anadolu'nun kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturuyor

AYŞE YILDIZ/YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) Türkiye'nin en az karbon ayak izine sahip pavilyonuyla kültürel miras da ziyaretçilerle buluşturuluyor.

COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'nin mavi bölgede yer alan pavilyonu, hafriyat toprağı, kahve posası, hurda metal, bakır ve ahşap gibi malzemelerin geri dönüştürülmesiyle hazırlandı.

Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe'den günümüze uzanan kültürünü, sanatını görme ve deneyimleme imkanı buluyor.

İsteyenler pavilyonda iklimle ilgili panellere katılabiliyor, Anadolu'nun kadim zanaatlarından telkari ve cam üfleme gibi sanatların yapılışını deneyimleyebiliyor. Ziyaretçilere, Türk kahvesi, lokum ve çay gibi yöresel lezzetler ikram ediliyor.

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İklim krizine ve geri dönüşüme dikkati çekilen pavilyon, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, AA muhabirine, ev sahibi ülke olarak COP31'e iyi hazırlandıklarını, kurdukları pavilyonun dünyanın dört bir yanından çok fazla ziyaretçi aldığını söyledi.

Pavilyonun temasını, uyum ve dirençliliğin kökleri olarak belirlediklerini kaydeden Solak, "Bunu belirlememizdeki amaç aslında iklim değişikliği ile mücadelede aradığımız cevapların çoğunun binlerce yıllık Anadolu tarihinde yattığını burada gösteriyoruz tematik olarak. Bunu da 7 ilk kök üzerinden betimledik. Bu 7 ilk kök, ilk denge, ilk kıymet, ilk hasat, ilk şifa, ilk toplanma, ilk ev şeklinde tanımlandı. İklim değişikliğiyle mücadelede gerekli olan temel ilkelerin 12 bin yıllık Anadolu tarihinde yer aldığını gösteriyoruz. Bu bilgiyi de bundan sonraki iklim eylemiyle mücadelede aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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- "Çağdaş sanat eserlerinin üretilmesini sağladık"

Pavilyonun tasarımcısı mimar Bünyamin Atan ise kreatif direktör Cengiz Ayıldız ve küratör Hasan Mert Kaya ile pavilyonu tasarladıklarını, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları için dikkat çektiğini ifade etti.

Geri dönüşüm malzemelerini doğru şekilde bir araya getirdiklerini vurgulayan Atan, sıfır atığa gönderme yaparak, minimum karbon ayak izine sahip stant yaptıklarını dile getirdi.

Atan, Anadolu'daki iklime doğru cevap üreten mekanları bir araya getirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serginin tüm gayesi, 'İklime biz tarihte nasıl bir cevap üretmişiz?' Temel kültür okuması veya Anadolu tarihi anlatısı olmasını istemedik. Refik Anadol, Serkan Şerefhanoğlu, Taha Baydar gibi önemli çağdaş sanatçılarla bir araya gelerek, bu kurguyu besleyecek çağdaş sanat eserlerinin üretilmesini sağladık."

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- Anadolu'nun tarihi mirası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Ziyaretçilerden Godwin Ehijele Okoduwa, COP31 için Nijerya'dan geldiğini ve Türkiye pavilyonunu ziyaret ettiğini belirtti.

Pavilyonda Anadolu'nun geçmiş dönemlerine ait birikiminden etkilendiğini ifade eden Okoduwa, Dara Antik Kenti ve Hititler dönemine ait su anıtının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Bu yapıların geçmişte yaşayan insanların bilgi birikimini, azmini ve sürdürülebilir yaşam arayışını yansıttığını söyleyen Okoduwa, "Yüzlerce hatta binlerce yıl önce insanlar teknolojiyi ve yaşamı sürdürülebilir kılmanın yollarını geliştirmeye devam etmiş. Türkiye'de beni en çok etkileyen şey bu oldu." dedi.

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İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin hedeflerini somut adımlara dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Okoduwa, bu süreçte özellikle ekonomik zorluk yaşayan ülkelerin uluslararası finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.