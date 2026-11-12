Erdemir, COP31'de sanayinin yeşil dönüşüm ve rekabet gündemini masaya yatıracak

Erdemir, 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı COP31’de sanayinin karbonsuzlaşma sürecini belirleyen iki konuyu gündeme taşıyacak.

Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı COP31, küresel iklim politikalarının yanı sıra sanayinin düşük karbonlu üretime geçişine ilişkin kritik başlıkların da ele alınacağı önemli bir platform olacak. Erdemir, COP31 Türkiye Pavilyonu Mavi Alan Yan Etkinlik Programı kapsamında gerçekleştirilecek iki panelle, dönüşümün rekabetçilik ve finansman boyutlarını gündeme taşıyacak.

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Yeni karbon düzeni sanayinin rekabet koşullarını nasıl değiştirecek?

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 16 Kasım’da gerçekleştirilecek "SKDM Sonrası Dönem: Rekabet Gücü Nasıl Korunabilir?" başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlenecek.

Panelde, çelik sektöründe sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde ortaya çıkan yeni dinamikler ile bu dinamiklerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak. Avrupa Birliği’nin iklim politikaları doğrultusunda şekillenen yeni ticaret düzeninin sanayinin rekabetçiliği, uluslararası pazarlardaki performansı, maliyet yapısı ve yatırım kararları üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

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Panele Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Bahar Güçlü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İklim Stratejisi ve Uygulama Genel Müdürü Gianpiero Nacci ile Dünya Çelik Birliği İletişim ve İklim Savunuculuğu Direktörü Asa Ekdahl katılacak.

Kamu, uluslararası finans ve küresel çelik sektörünün bakış açılarını bir araya getirecek panelde, yeşil dönüşüm ekseninde ortaya çıkan yeni dinamiklerin sanayinin Avrupa Birliği pazarındaki konumuna etkileri ile yeni dönemde rekabet gücünün korunmasına yönelik politika ve uygulama seçenekleri tartışılacak.

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Dönüşümün kritik ayağı: Finansman

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan ise 13 Kasım’da gerçekleştirilecek "Sanayide Dönüşümün Finansmanı" başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlenecek.

Panelde; Dünya Çelik Birliği Yapısal Çelik Direktörü Clare Broadbent, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop, EBRD Üretim ve Hizmetler Küresel Başkanı Frederic Lucenet ile Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Sanayide Karbonsuzlaşma Çalışma Alanı Lideri Dursun Baş, sanayinin yeşil dönüşümünü sektör, yatırım ve finansman perspektifleriyle ele alacak.

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Düşük karbonlu üretime geçiş için ihtiyaç duyulan büyük ölçekli yatırımların finansmanı, uluslararası finansman kaynaklarına erişim, iklim finansmanının sanayi dönüşümündeki rolü ve kamu ile özel sektör arasındaki iş birliği modelleri panelin ana gündemini oluşturacak.

İki panelle şirket, COP31 gündeminde sanayinin düşük karbonlu üretime dönüşümünü yatırım, finansman, uluslararası ticaret ve rekabet gücü ekseninde ele alan bütüncül bir perspektif ortaya koyacak.

Şirket, düşük karbonlu çelik dönüşümünü COP31’de anlatacak

COP31 kapsamında Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı da gerçekleştireceği sunumda, şirketin net sıfır yol haritasını ve yeşil dönüşümüne yönelik yaklaşımını aktaracak.