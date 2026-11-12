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        Bakan Kacır: "Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Bakan Kacır: "Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Marcio Fernando Elias Rosa ve Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Abdul Awal Mintoo ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

        Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Mrcio Fernando Elias Rosa ile yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

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        Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "COP31 marjında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanı Sayın Mrcio Fernando Elias Rosa ile bir araya geldik. Yeşil dönüşüm, sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve toplumlarımız için refah üreten bir anlayışla ortaklığımızı derinleştirmeyi sürdüreceğiz."

        Bangladeş ile sanayi ve teknoloji iş birliği masaya yatırıldı

        Bakan Kacır, COP31 kapsamındaki temasları çerçevesinde Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Abdul Awal Mintoo ile de görüştü.

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        Görüşmede, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji iş birlikleri, ortak projeler, yeşil dönüşümün hızlandırılması ve iklim hedefleriyle uyumlu kalkınma politikaları değerlendirildi.

        Kacır, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda,

        "Antalya’da COP31 kapsamında Bangladeş Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Abdul Awal Mintoo ile görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliklerinin ve ortak projelerin yanı sıra, yeşil dönüşümün hızlandırılması ve iklim hedefleriyle uyumlu kalkınma politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

        Küresel Finans Zirvesi’nde iş dünyası temsilcileriyle buluştu

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        Bakan Kacır, Antalya’da düzenlenen Küresel Finans Zirvesi kapsamında uluslararası finans kuruluşlarının ve küresel iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonunu paylaşan Kacır, sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımların harekete geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Kacır, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Glasgow Net Sıfır Finansal İttifakı (GFANZ) ile imzalanan Mutabakat Zaptı’nın sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik finansman imkânlarını genişleteceğini vurgulayarak, "Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonunu paylaştık. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımları harekete geçirme konusunu ele aldık. Glasgow Net Sıfır Finansal İttifakı (GFANZ) ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile sanayimizin karbonsuzlaşmasına yönelik finansman imkânlarını genişletiyoruz. Uygun şartlı finansman kaynaklarıyla özel sektör yatırımlarını harekete geçirerek sanayimizin yeşil dönüşümüne ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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