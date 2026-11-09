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        COP31'de iklim mesajı sanatla buluştu Gazze Salonu'nda Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura: "Tabiat bizim evimiz, dünya bizim evimiz"

        Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ilk gününde, Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi. Orkestra şefi Hasan Niyazi Tura, Yunus Emre'nin sözlerinde yer alan tabiat sevgisinin COP31'in çevre ve sürdürülebilirlik mesajıyla örtüştüğünü belirterek, "Tabiat bizim evimiz, dünya bizim evimiz. Allah'ın yarattığı bu güzellikleri hep birlikte çocuklarımıza aktarabilmemiz çok önemli bir şey" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:10 Güncelleme:
        COP31'de iklim mesajı sanatla buluştu Gazze Salonu'nda Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura: "Tabiat bizim evimiz, dünya bizim evimiz"

        Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ilk gününde, Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi. Orkestra şefi Hasan Niyazi Tura, Yunus Emre'nin sözlerinde yer alan tabiat sevgisinin COP31'in çevre ve sürdürülebilirlik mesajıyla örtüştüğünü belirterek, "Tabiat bizim evimiz, dünya bizim evimiz. Allah'ın yarattığı bu güzellikleri hep birlikte çocuklarımıza aktarabilmemiz çok önemli bir şey" dedi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları buluşturan zirvenin Yeşil Bölge alanında paneller, sergiler, atölyeler ve konserler gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk gününde seslendirilen Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu ile sevgi, hoşgörü, barış ve doğaya saygı mesajları müzik aracılığıyla katılımcılara aktarıldı. Nurol Holding Kongre Merkezi'ndeki Gazze Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu ve solistleri sahne aldı.

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        "Gazze Salonu'nda seslendirmek çok duygulandırıcı"

        Konser öncesinde yapılan provalar sırasında açıklamalarda bulunan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Birinci Şefi ve konserin orkestra şefi Hasan Niyazi Tura, eserin Gazze Salonu'nda seslendirilecek olmasının kendisini duygulandırdığını belirterek, "Bu güzel eseri seslendireceğimiz salonun ismi Gazze Salonu. Bu, bir kere çok duygulandırıcı bir şey. Gerçekten insanlığın üç maymunu oynadığı, Batı medeniyetinin üç maymunu oynadığı bir insanlık trajedisi yaşanırken, işte biz Türkiye olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde Gazze'ye sahip çıkan bir ülke olarak bunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

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        "Yunus Emre'nin sözlerinde tabiat sevgisi var"

        Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre'nin sözlerinden bestelediği eserin COP31'de seslendirilmesinin önemine değinen Tura, "Yunus Emre'nin sözleri içinde de o Allah sevgisinden gelen tabiat sevgisi de olduğu için, bu COP31 etkinliğinin temasına da bir vurgu yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Ben her zaman müziğin kalpten gelip kalplere gittiğine inanırım" dedi.

        "Dünya bizim evimiz"

        Sürdürülebilirliğin gelecek nesiller açısından da önemine dikkat çeken Tura, "Sürdürülebilirlik çok önemli bir şey. Tabiat çok önemli. Tabiat bizim evimiz, dünya bizim evimiz. Allah'ın yarattığı bu güzellikleri hep birlikte çocuklarımıza aktarabilmemiz çok önemli bir şey. Onun için biz de şimdi mesuliyetlerimizi, gerçekten üzerimize düşenleri yapmakla mükellefiz. O anlamda COP31 de çok anlamlı bir etkinlik ve Türkiye yine alnının akıyla çıkacaktır bu etkinliğe ev sahipliği yaparak diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

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        COP31'de konserler devam edecek

        COP31'in Yeşil Bölge alanında zirve boyunca kültür ve sanat etkinlikleri devam edecek. Yunus Emre Oratoryosu'nun ardından 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Anadolu Ateşi dans topluluğu Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da sahne alacak. 15 Kasım Pazar günü saat 19.15'te perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, Folkart Küçük Amfi Tiyatro'da; aynı gün saat 20.00'de sanatçı Yalın, Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da konser verecek. 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ise sanatçı Ebru Yaşar, Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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