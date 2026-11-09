Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov'dan yatırımcılara işbirliği çağrısı:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov'dan yatırımcılara işbirliği çağrısı:

        Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, uluslararası finans kuruluşlarını, yatırımcıları ve şirketleri yenilenebilir enerji üretimi, sınır ötesi elektrik koridorları ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları konusunda işbirliğine davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 22:26 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov'dan yatırımcılara işbirliği çağrısı:

        Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, uluslararası finans kuruluşlarını, yatırımcıları ve şirketleri yenilenebilir enerji üretimi, sınır ötesi elektrik koridorları ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları konusunda işbirliğine davet etti.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) işbirliğinde "TÜREB-GWEC COP31 Bakanlar ve Yatırımcılar Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Şahbazov, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında güçlü bir sanayi altyapısı oluştururken bölgenin enerji güvenliğine, tedarik kaynakları ve güzergahlarının çeşitlendirilmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

        REKLAM

        Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin iklim hedeflerinin ekonomik kalkınma ve enerji güvenliğiyle uyumlu hale getirilmesi açısından değerli olduğuna dikkati çeken Şahbazov, "Türkiye'nin COP31 Başkanlığının, enerji dönüşümüne yönelik yatırımların harekete geçirilmesine ve taahhütlerin yerine getirilmesine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

        Şahbazov, elektrifikasyonun enerji güvenliği ile sanayinin rekabet gücü arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, "Sanayi, ulaştırma, binalar ve dijital altyapı, 2026-2030 döneminde dünya genelinde yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi öngörülen elektrik talebini artırıyor. Görevimiz, emisyonları azaltırken artan bu talebi güvenilir ve uygun fiyatlı elektrikle karşılamak. Politikalarımız, yatırımcılara uzun vadeli güven vermeli ve sanayinin rekabetçi fiyatlarla istikrarlı enerji tedarikine erişmesini sağlamalı." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Rüzgar enerjisi sektöründeki işbirliği fırsatlarına da değinen Şahbazov, şunları kaydetti:

        "Karasal ve deniz üstü rüzgar enerjisi, Hazar-Karadeniz-Avrupa, Azerbaycan-Türkiye-Avrupa ve Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan enerji koridorlarının başlıca elektrik kaynakları arasında yer alacak. Kazakistan ve Özbekistan'da rüzgardan üretilen elektriğin Trans-Hazar Koridoru üzerinden Azerbaycan'a, oradan da Batı pazarlarına ulaştırılması için de çalışıyoruz. Bu çabalar, üretici ve tüketici ülkeleri birbirine bağlayarak bölgesel enerji işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturuyor."

        - Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesi

        REKLAM

        Şahbazov, fizibilite çalışmaları tamamlanan ve 2032'den itibaren aşamalı olarak faaliyete geçmesi planlanan Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesine ilişkin de "Proje, yaklaşık 3 bin kilometre uzunluğunda olacak ve nihai olarak 4 gigavatlık iletim kapasitesine ulaşacak. 2029'da nihai yatırım kararına ulaşmak amacıyla şu anda AB ile finansman ve ortaklık fırsatlarını değerlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

        Uluslararası işbirliği çağrısında bulunan Şahbazov, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Uluslararası finans kuruluşlarını, yatırımcıları, enerji ve teknoloji şirketlerini yenilenebilir enerji üretimi, sınır ötesi elektrik koridorlarının geliştirilmesi ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları konusunda bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Bu enterkonneksiyonlar, enerji güvenliğini güçlendirecek, yeşil dönüşümü ilerletecek ve ülkeler arasında uzun vadeli ortaklıkları geliştirecek. Azerbaycan, bu hedef doğrultusunda ortaklarıyla çalışmaya hazır. Kardeş Türkiye'nin COP31 Başkanlığının işbirliğimizi güçlendireceğine ve yeni yatırım kararlarının alınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (15)
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (15)
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, 2040'a kadar rüzgar enerjisi kapasit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, 2040'a kadar rüzgar enerjisi kapasit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kurum, Sağlık Bakanları Yuvarlak Masa Toplant...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kurum, Sağlık Bakanları Yuvarlak Masa Toplant...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yenilenebilir enerji kuruluşları ve sektör te...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yenilenebilir enerji kuruluşları ve sektör te...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bir gencin toprağa ya...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bir gencin toprağa ya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 alanında dron gösterisi
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 alanında dron gösterisi