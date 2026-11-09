COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen iki ayrı oturuma başkanlık etti. Genç çiftçilere seslenen Bakan Kurum, "Bugünkü diyaloğun ardından ilerletebileceğimiz somut ortaklıklara odaklanmalıyız. COP31 Başkanlığı olarak diyalog, uzlaşı ve aksiyon anlayışıyla sizleri desteklemeye hazırız. Genç çiftçilerin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün sorumluluk almalıyız. Bir gencin toprağa yaptığı yatırımın kendi hayatına yaptığı güvenli bir yatırım olmasını sağlamalıyız" dedi.

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Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan ve 196 ülkenin iklim eylemi için bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda bugün başladı. 12 gün sürecek konferans kapsamında her güne bir tema belirlendi. İlk gün teması olan ‘Gıda, Tarım ve Sağlık' için Mavi Bölge'deki Likya ve Perge solanlarında iki ayrı oturum düzenlendi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda taraf ülkelerin sağlık bakanlarının katıldığı ‘Küresel İklim Gündeminde Sağlığın İlerletilmesine İlişkin Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na başkanlık etti.

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"Sağlık, iklim eyleminin sonuçlarını görünür kılan ortak zemindir"

Toplantıda konuşan Bakan Kurum, iklim politikalarının başarısında sağlığın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "İklim politikalarının başarısını çoğu zaman azaltılan emisyonlar, yapılan yatırımlar veya belirlenen hedefler üzerinden değerlendiriyoruz. Oysa bu çabaların insan hayatındaki karşılığı da en az bunlar kadar önemlidir; önlenebilen hastalıklar, kesintisiz sunulan sağlık hizmetleri ve daha güvenli yaşam şartları. Bu nedenle sağlığı, alınan kararların toplumsal faydasını gösteren temel bir ölçüt olarak değerlendirmeliyiz. Sağlık, iklim eyleminin sonuçlarını görünür kılan ve toplumların dönüşüme katılımını güçlendiren ortak bir zemindir" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaklaşık 3,6 milyar insanın iklim değişikliğine yüksek derecede hassas bölgelerde yaşadığını vurgulayan Bakan Kurum, "Aynı iklim tehlikesi, farklı toplumlarda aynı sağlık sonucunu doğurmuyor. Sonucu belirleyen; erken uyarının kime ulaştığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin gücü, hastanelerin su ve enerji güvenliği ve kırılgan grupların korunma kapasitesidir. Dolayısıyla iklim dirençliliği, sağlıkta eşitliğin de temel şartlarından biridir. Bir başka önemli boyut ise sağlık kazanımlarının sağlık sektörünün sınırlarının çok ötesinde şekillenmesidir. Daha temiz ulaşım, sağlıklı kent planlaması, güvenli içme suyu, sürdürülebilir gıda sistemleri ve enerji verimliliği aynı zamanda güçlü halk sağlığı politikalarıdır. İklim eylemini bu ortak faydalar üzerinden tasarladığımızda, hem uyum kapasitesini güçlendirir hem de önlenebilir sağlık yükünü azaltabiliriz dedi.

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"Pandemide Türkiye'nin sağlık sistemi dikkat çekici bir dayanıklılık sergiledi"

Bakan Kurum, Türkiye'nin 2020'deki pandemide güçlü sağlık alt yapısı sayesinde süreci başarıyla yürüttüğünü kaydederek, "Yakın zamanda bir pandemi yaşadık. Tüm dünya zorlu şartlardan geçti. Küresel ölçekte birçok gelişmiş ülkenin sağlık altyapısının kriz yaşadığı pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık sistemi; yüksek yoğun bakım kapasitesi ve modern şehir hastaneleri ağıyla dikkat çekici bir dayanıklılık sergilemiştir. Tanıdan tedaviye ve ilaç teminine kadar tüm hizmetler vatandaşlara ücretsiz ve kesintisiz bir şekilde sunulmuştur. Özverili sağlık çalışanlarının üstün çabaları; hasta süreçlerinin hızlı, organize ve örnek bir başarıyla yönetilmesi sağlanmıştır. Ben bu vesileyle huzurlarınızda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza ve bakanlığımızın tüm personeline buradan saygılarımı sunuyorum. İşte COP31 Türkiye Başkanlığı'nın eylem gündeminde yer alan 'Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' önceliği, Türkiye'nin sağlıktaki bu başarısını küresel ölçekte ileriye taşımayı da amaçlamaktadır. Burada yalnız iklim afetlerine dayanıklı binalardan söz etmiyoruz. Riskleri öngören, şokları karşılayan, hizmet sunumunu sürdüren, değişen şartlara uyum sağlayan ve aynı zamanda düşük karbonlu dönüşümünü gerçekleştiren sağlık sistemlerinden söz ediyoruz" dedi.

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"Sağlık sistemlerinin dönüşümünde üç uygulama alanı öne çıktı"

Bakan Kurum, sağlık sistemlerinde düşük karbonlu dönüşüm için üç uygulama alanının öne çıktığını söyleyerek, "İlk olarak erken uyarıyı yerel sağlık sistemleri müdahalesine dönüştüren sistemleri yaygınlaştırmalıyız. İkinci olarak, sağlık tesislerinin enerji, su, soğutma ve tedarik zinciri güvenliğini güçlendirmeliyiz. Üçüncü olarak ise sağlık çalışanlarının iklim okuryazarlığını ve topluluk temelli koruyucu hizmetleri desteklemeliyiz. Bunlara ek olarak, sağlık alanındaki iklim yatırımlarının etkisini; hizmet kesintilerinin azalması, risk altındaki nüfusa erişim, erken uyarıların etkinliği ve önlenen sağlık zararları gibi somut sonuçlarla değerlendirmemiz gerekmektedir. Böylece iklim finansmanının insan hayatına katkısını daha görünür hale getirebiliriz. COP31 Başkanlığı olarak diyalog, uzlaşı ve eylem yaklaşımımızı sağlık alanında da somutlaştırmak istiyoruz. Ülkelerin farklı ihtiyaçlarına saygı gösteren, bilimsel bilgiyi yerel deneyimle buluşturan, kamu kurumlarını, sağlık çalışanlarını, yerel yönetimleri ve finans kuruluşlarını ortak çözümlerde bir araya getiren iş birliklerine öncelik veriyoruz. Türkiye olarak COP31 sürecinde bu ortak anlayışı uygulanabilir iş birliklerine ve ölçülebilir kazanımlara dönüştürmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Sağlık bakanları toplantısında DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Rocha Santos Padilha da birer konuşma yaptı.

Bakan Kurum genç çiftçilerle bir araya geldi

Bakan Kurum, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen ‘Genç Çiftçiler Üst Düzey Diyaloğu Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, taraf ülkelerin tarım bakanlarının yanı sıra Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins ve FAO temsilcileri katıldı. Mavi Bölge'de yer alan Perge Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Kurum, genç çiftçilere sağlanan her etkili desteğin kırsalda yoksulluğun azaltılmasına ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

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"Gençlerin emeklerinin karşılığını alabilmesi lazım"

Bakan Kurum, genç çiftçilerin iklim baskısı altında üretim yapmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Yağışların zamanı değişiyor, suya erişim zorlaşıyor, alışılmış ekim ve hasat takvimleri geçerliliğini yitiriyor. Böyle bir ortamda gençlerden tarımda kalmalarını bekliyorsak, emeklerinin karşılığını alabilecekleri ve önlerini görebilecekleri şartları da oluşturmalıyız. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün değerlendirmesine göre 2015–2025 dönemi, kayıtlardaki en sıcak 11 yılı oluşturuyor. Çiftçi açısından bu eğilim, ne zaman ekeceğine, hangi ürünü yetiştireceğine ve suyu nasıl kullanacağına ilişkin kararların giderek zorlaşması anlamına geliyor. Bu nedenle tarımsal dirençlilik, üretim başlamadan önce alınan kararlarla kurulmalıdır. Riski zamanında görebilmek, kaybı azaltabilmek, çiftçinin gelirini ve yeniden üretim yapabilme gücünü koruyabilmek gerekir."

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"Ürünü pazara ulaştırılmayan bir gencin girişimcilik potansiyeli karşılık bulmuyor"

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2025 tarihli "TarımGıda Sistemlerinde Gençlerin Durumu" raporuna göre dünya genelinde çalışan gençlerin yüzde 44'ünün tarım ve gıda sistemlerinde yer aldığını söyledi. Yaklaşık 395 milyon kırsal gencin ise tarımsal üretkenliğin düşmesinin beklendiği bölgelerde yaşadığına dikkat çeken Kurum, bu tablonun gençlerin geçim kaynakları ile iklim değişikliğine uyumu arasındaki güçlü bağı gösterdiğini kaydetti. Genç çiftçilerin yeniliklere açık olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Ancak bir çözümü bilmek ile onu tarlada uygulayabilmek arasında aşılması gereken engeller var. Araziye erişemeyen, uygun kredi bulamayan veya ürününü pazara ulaştıramayan bir gencin girişimcilik potansiyeli karşılık bulamıyor. Görevimiz, bu engelleri azaltmak ve gençlerin üretim kararlarını destekleyecek imkanları gençlerle birlikte hayata geçirmektir" dedi.

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Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde gıda güvenliğini ve iklime dirençli tarımı birlikte ele aldıklarını belirterek, "Gıda üretiminin geleceğini suyun, toprağın ve üreticinin geleceğiyle birlikte değerlendiriyoruz. Bu noktada ben ilk günden itibaren COP31 Başkanlığı çalışmalarına, ülkemizde gıda güvenliğine ilişkin toplumun her kesiminin güvenli gıdaya erişmesi noktasında irade koyan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve ekibine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Evet, ‘Gıda ve İklim için Gençlik' yaklaşımımızla gençlerin tarımsal değer zincirinin her aşamasında beceri kazanmasını, girişim geliştirmesini ve sorumluluk üstlenmesini desteklemeyi hedefliyoruz. Bunun için gençlerin fikirlerini uygulamaya, girişimlerini yatırıma ve sahadaki deneyimlerini güçlü politika kararlarına taşıyabilecekleri kalıcı imkanlara ihtiyaç var. Bu imkanların çiftçinin günlük hayatında somut bir karşılığı olmalıdır" diye konuştu.

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"Erken uyarı bilgisi üreticiye zamanında ulaşmalı"

Bakan Kurum, teknolojik imkanların tarımın hizmetine sunulmasıyla gıdaya erişimin kolaylaşacağına vurgu yaparak, "Toprak nemini ölçen bir sistem, sulama kararını kolaylaştırmalıdır. Erken uyarı bilgisi, üreticiye zamanında ulaşmalı ve ne yapabileceğini açıkça göstermelidir. Tarım sigortası, kayıp yaşayan çiftçinin yeniden üretime dönmesine yardımcı olmalıdır. Finansman ise yatırımın gerektirdiği vadeye ve üretimin gelir döngüsüne uygun tasarlanmalıdır. Teknolojinin başarısını da bu sonuçlarla değerlendirmeliyiz: Ne kadar su tasarrufu sağlandı? Ürün kaybı ne ölçüde azaldı? Çiftçinin geliri ve üretime devam etme gücü nasıl değişti?" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, konuşmasının sonunda genç çiftçilere iklim değişikliği ile mücadele için iş birliği çağrısı yaparak, "Değerli genç çiftçiler, sizlerin bilimsel bilgiyi yerel tecrübeyle buluşturma gücüne yürekten inanıyoruz. Toprağın bilgisini yeni teknolojilerle bir araya getiren uygulamalarınız, tarımın dönüşümüne yön verebilir. Bu nedenle sizi doğrudan etkileyen kararların hazırlanmasında deneyimlerinize ve önerilerinize yer açmalıyız. Hangi desteğin işe yaradığını, hangi işlemin üretimi zorlaştırdığını ve hangi yatırımın öncelikli olduğunu sizlerden dinlemeliyiz. Bugünkü diyaloğun ardından ilerletebileceğimiz somut ortaklıklara odaklanmalıyız. COP31 Başkanlığı olarak diyalog, uzlaşı ve aksiyon anlayışıyla sizleri desteklemeye hazırız. Genç çiftçilerin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün sorumluluk almalıyız. Bir gencin toprağa yaptığı yatırımın, kendi hayatına yaptığı güvenli bir yatırım olmasını sağlamalıyız" dedi.