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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 alanında dron gösterisi

        Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dron gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:01 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 alanında dron gösterisi

        Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dron gösterisi gerçekleştirildi.

        Antalya EXPO alanındaki gösteride dronlar, gökyüzünde "COP31 Türkiye Antalya" yazısını ve COP31 logosunu oluşturdu.

        Gösteride ayrıca dronlarla, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden ayağa kalkışını simgeleyen Anka kuşu figürü ortaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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