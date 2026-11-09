İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 alanında dron gösterisi
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dron gösterisi gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dron gösterisi gerçekleştirildi.
Antalya EXPO alanındaki gösteride dronlar, gökyüzünde "COP31 Türkiye Antalya" yazısını ve COP31 logosunu oluşturdu.
Gösteride ayrıca dronlarla, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden ayağa kalkışını simgeleyen Anka kuşu figürü ortaya çıkarıldı.
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