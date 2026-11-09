İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Green Zone açılışında konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 kapsamında oluşturulan Green Zone'a (Yeşil Alan) ilişkin "Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz. Programımızda 203 kurumun düzenleyeceği oturumlar olacak. Günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Green Zone'un açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Aliağa'da fabrikada yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

COP31'in sorunsuz bir şekilde başladığını belirten Kurum, bugün İklim Gündemini 196 taraf ülkenin kabulüyle onayladıklarını, şu anda Türkiye'nin küresel iklim siyasetine yön verdiği bir dönüm noktasında olunduğunu söyledi.

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Açılan Yeşil Bölge'nin asıl gücünün burada kurulacak bağlarda olacağına işaret eden Kurum, "Dünyanın çözüm bekleyen meseleleri karşısındaki bilgimizi, tecrübemizi ve imkanlarımızı bu alanda sergileyeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ben tüm dünyamız, dünyamızın geleceği için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İklim değişikliğinin gıdayı, suyu, güvenliği, geleceği etkilediğini aktaran Kurum, hayatın bu kadar içinde olan bir meselede herkesin katkısına, desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Sivil toplumun, şehirlerin, kadınların, gençlerin ve özel sektörün karar alma süreçlerine katılım sağlanmasını genişlettiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

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"İstiyoruz ki insanlar kendi geleceklerini şekillendiren kararlara ortak olsun. Kadınların deneyimi, gençlerimizin önerileri ki biz gençlerimiz bu işin tam merkezinde olsun istedik, işin öznesi olsun istedik. Dolayısıyla onların önerilerini, şehirlerimizin ihtiyaçları politikalara yansısın istiyoruz. Özel sektörün üretim ve yatırım gücü bu politikaların uygulanmasını hızlandırsın ve insanlar artık gelinen süreçte sözlerin karşılık bulduğunu gördükçe ortak çabaya duyulan güveni de büyütsün istiyoruz. Bu nedenle Yeşil Bölge'de geniş bir katılım zemini kazandırıyoruz. Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz. Programımızda 203 kurumun düzenleyeceği oturumlar olacak. Günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sanat da burada olacak, bilim de burada olacak, eğlence de olacak, eğitim de olacak."

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- "Sıfır Atık çok önemli bir projemiz"

Kurum, hazırlık sürecinde üniversitelerin araştırma gücünü de harekete geçirdiklerini, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda yürütülen COP Akademisi ile ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek bir katılım sağlandığını söyledi.

Girişim alanında yer alan 207 teknoloji firması ve girişimin de bu çabanın önemli bir parçası olduğuna işaret eden Kurum, temiz enerji, enerji depolama, yeni malzemeler ve dijital çözümler geliştiren girişimcileri burada yatırımcılarla buluşturduklarını aktardı.

Anka Kuşu Pavilyonu'nda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından edinilen tecrübe, birikim ve ortaya konulan çalışma azminin sergileneceğini belirten Kurum, bu alanın, afetlerden çıkarılan dersleri geleceğin inşasında kullanma sorumluluğunu hatırlatacağını, aynı zamanda malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve mühendisliğin çözüm odaklı kullanılması konusunda insanlığa örnek sunacağını ifade etti.

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Şehirlerin geleceğini konuşurken önceliğin insanların güvenle yaşayabileceği, afetlere hazırlıklı ve kaynakların verimli kullanıldığı yerleşim yerleri kurmak olduğunun altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık da bu alanda çok önemli bir projemiz. Kaynaklarımızı korumanın günlük hayattaki karşılığını da sıfır atık uygulamalarıyla göstereceğiz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde geliştirilen Sıfır Atık Hareketini artık üretimden tüketime kadar her aşamada güçlendirmeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Ziyaretçilerimiz burada atık ayrıştırmadan kompost uygulamalarına sıfır atığı her aşamada deneyimleyecek ve çok önemsediğimiz depozito iade sistemlerini tanıyacak."

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- "COPArt, COP'ta bir ilk olacak"

Kültür ve medeniyet alanında ise geleneksel sanatçıların, kadın emeği ve yerel üretimin ziyaretçilerle buluşacağını anlatan Kurum, COPArt'ın COP'ta bir ilk olacağını, sanatın sesiyle iklimi duyuracaklarını, resimden heykele, fotoğraftan dijital sanata uzanan bini aşkın eserin katılımcılarla buluşacağını dile getirdi.

Gazze Çadırının, geleceği konuşurken taşınan insani sorumluluğu da herkese hatırlattığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Gazze'de bir çocuğun temiz suya ulaşması, güvenli bir yerde uyuması, okula gidebilmesi hepimizin savunması gereken temel bir haktır. Geleceğe dair kurduğumuz her cümlede de o çocuğun yeri olmalıdır. Yaşanabilir bir dünya için gösterdiğimiz çaba, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğuyla birlikte anlam kazanır. Türkiye olarak Gazze halkıyla da dayanışmamızı, barış ve adalet çağrımızı sürdüreceğiz."

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Türkiye İklim Okulunu, gençlik ve çocuk merkezini, bilim ve uygulama alanlarını çocukları düşünerek hazırladıklarını anlatan Kurum, COP gönüllülük programına 154 ülkeden toplam 45 bin başvuru geldiğini aktardı.

Anadolu Lezzet Sokağı'nda Türkiye'nin 7 bölgesinden lezzetlerin yer alacağını belirten Kurum, "Kurduğumuz güzel işbirliklerinin devamını getirelim ve geliştirilen çözümleri uygulayalım. Antalya'daki bu buluşmanın sonuçlarının da şehirlerimize ve insanların günlük hayatında hissedilsin istiyorum." dedi.