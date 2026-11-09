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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve sağlık konuları ele alındı

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım, sağlık, yerel üretim ve sürdürülebilir beslenme konularında üç oturum düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve sağlık konuları ele alındı

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım, sağlık, yerel üretim ve sürdürülebilir beslenme konularında üç oturum düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği himayesinde hazırlanan pavilyonda, 9 Kasım'da "Gıda, Tarım ve Sağlık: Topraktan Sofraya: Sağlıklı ve Dirençli Antalya" temasıyla gerçekleştirilen programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, akademisyenler ve ziyaretçiler katıldı.

        Programın ilk oturumunda Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Bir Onkolog Gözüyle Gıda, Tarım ve Sağlık" başlıklı sunumunda gıda, tarım ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

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        Özlem Subaşı, ikinci oturumda "Kırsalda Üretmek, Yerelde Dönüşmek: Yerinde Üretimden Nitelikli Kadın İstihdamına" başlıklı sunumuyla kırsal kalkınma, yerel üretim ve kadın istihdamı konularını ele aldı.

        Günün son oturumunda ise Dr. Çağlar Gökırmaklı ve Nebi Gökırmaklı, "Daha Temiz Bir Dünya İçin Katkısız Gıda" başlıklı sunumlarında katkısız gıda üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Antalya Valiliği himayesinde geçen yıldan bu yana yürüttükleri inisiyatif kapsamında kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve iş dünyasının katılımıyla kentin denizlerini ve kıyılarını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

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        İnisiyatif kapsamında yapılan çalışmaların pavilyondaki ekranlarda ziyaretçilere tanıtıldığını aktaran Şahin, "Bunların sürekliliğinin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız tüm çalışmaları carettamızın içerisindeki dev ekranlarımızda, dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize göstermek istedik.” ifadelerini kullandı.

        Antalya Valiliği Pavilyonu, COP31 süresince iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir yaşam alanlarında kentte yürütülen çalışmaların tanıtıldığı etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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