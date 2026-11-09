Antalya'da 1 haftada aranan bin 696 şahıs yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan bin 696 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada asayişin sağlanması amacıyla yapılan uygulama ve denetimlerde 159 bin 595 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 557’si aranan şahıs olmak üzere bin 696 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 220 şahıs ise tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 40 bin 530 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli ve yakalaması bulunan 63 otomobil ile motosiklet ele geçirildi. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 olayda 15 şahsa idari işlem uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında 242 şahsa idari para cezası uygulanırken, 518 geçici konaklama yeri ile 52 kiralık araç firması kontrol edilerek, 6 işletme ve 3 firmaya idari yaptırım uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 29 adet ateşli silah, 282 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 3 adet kesici alet geçirildi.