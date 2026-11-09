Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 7 kilo 981 gram esrar, 228 parça halinde 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 345 gram kokain, 246 gram metamfetamin, 98 sentetik ecza, 75 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 29 operasyon gerçekleştirildi.

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