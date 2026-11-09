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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 75 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 75 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 29 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 7 kilo 981 gram esrar, 228 parça halinde 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 345 gram kokain, 246 gram metamfetamin, 98 sentetik ecza, 75 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 75 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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