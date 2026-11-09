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        Antalya'da son bir haftada 220 kişi tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 557 kişinin de aralarında bulunduğu yakalanan 1696 şüpheliden 220'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Antalya'da son bir haftada 220 kişi tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 557 kişinin de aralarında bulunduğu yakalanan 1696 şüpheliden 220'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda son bir haftada 159 bin 595 kişinin sorgulaması yapıldı. Çalışmalarda 557'si aranan 1696 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 220'si tutuklandı.

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        Ekiplerce 40 bin 530 otomobil ve motosikletin incelendiği denetimlerde, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 63 araç ele geçirildi.

        Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna ilişkin 4 olayda 15 kişiye idari işlem uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında 242 kişiye idari para cezası kesildi.

        Denetimlerde ayrıca 518 geçici konaklama yeri ile 52 kiralık araç firması kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 6 işletme ve 3 firmaya idari yaptırım uygulandı.

        Çalışmalarda 29 ateşli silah, 282 fişek ve tüfek kartuşu ile 3 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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