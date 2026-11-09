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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Memişoğlu, COP31'de üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "İnsanımıza şifa sunarken doğayı da koruyan 'yeşil hastane' anlayışını yaygınlaştırıyoruz" "Türkiye aşırı sıcaklar sağlık eylem planımızla hazırlığımızı güçlendiriyor, dijital altyapımızla riskleri erken belirleyerek zamanında önlem almayı hedefliyoruz" "İklim krizleri sınır tanımıyor; o hâlde bizim dayanışmamız da sınır tanımamalıdır" "İnsan sağlığı ile çevrenin sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Çevre ve iklim politikalarının hedefi, insanı sağlıkla yaşatmaktır"

        Bakan Memişoğlu, COP31'de üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "İnsanımıza şifa sunarken doğayı da koruyan 'yeşil hastane' anlayışını yaygınlaştırıyoruz" "Türkiye aşırı sıcaklar sağlık eylem planımızla hazırlığımızı güçlendiriyor, dijital altyapımızla riskleri erken belirleyerek zamanında önlem almayı hedefliyoruz" "İklim krizleri sınır tanımıyor; o hâlde bizim dayanışmamız da sınır tanımamalıdır" "İnsan sağlığı ile çevrenin sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Çevre ve iklim politikalarının hedefi, insanı sağlıkla yaşatmaktır"

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu, COP31'de üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "İnsanımıza şifa sunarken doğayı da koruyan 'yeşil hastane' anlayışını yaygınlaştırıyoruz" "Türkiye aşırı sıcaklar sağlık eylem planımızla hazırlığımızı güçlendiriyor, dijital altyapımızla riskleri erken belirleyerek zamanında önlem almayı hedefliyoruz" "İklim krizleri sınır tanımıyor; o hâlde bizim dayanışmamız da sınır tanımamalıdır" "İnsan sağlığı ile çevrenin sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Çevre ve iklim politikalarının hedefi, insanı sağlıkla yaşatmaktır"

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda yaptığı konuşmada insan sağlığı ile çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, çevre ve iklim politikalarının temel hedefinin insan sağlığını korumak olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı olarak çevre ve iklim politikalarının sağlık boyutunu güçlendirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun ve ortak hareket etmenin önemine dikkati çekti.

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        Bir önceki COP zirvesine ev sahipliği yapan Brezilya'nın, Belem Sağlık Eylem Planı ile önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Brezilya Hükümeti'ne ve Sağlık Bakanı Padilha'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bugün Türkiye olarak Antalya'da bu mirası devralıyor ve bir adım öteye taşıyoruz. COP tarihinde ‘sağlık' başlığının ilk kez müstakil bir eylem alanı olarak yer alması, hepimizin ortak başarısıdır" ifadelerini kullandı.

        COP31'in bir "Uygulama COP'u" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, toplantının teknik değerlendirmelerin ötesine geçerek siyasi sahiplenmeyi güçlendirmesi, ülkeler arasında ortak bir anlayış oluşturması ve iklim ile sağlık alanında daha güçlü bir uluslararası irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

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        COP31 Eylem Gündemi'nde "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" başlığının müstakil bir öncelik olarak yer almasının sağlığın iklim politikalarındaki konumunu güçlendirdiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklı hâle getirilmesinin güçlü siyasi liderlik, ulusal sahiplenme, sürdürülebilir kaynak tahsisi ve uluslararası dayanışma gerektirdiğini ifade etti.

        Türkiye'nin COP31 kapsamında geliştirdiği "Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi"ne (Antalya Initiative for Health Resilience AIR) de değinen Bakan Memişoğlu, "AIR ile ülkeler arasında bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını teşvik etmeyi, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeyi ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'nin iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemleri oluşturma çalışmalarını somut uygulamalarla sürdürdüğünü aktaran Bakan Memişoğlu, "Bugüne kadar 809 kamu sağlık tesisimizde yalıtım, ısıtma ve soğutma sistemlerini yeniledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleriyle bu çalışmaları ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, hastanelerde enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

        İnsanlara sağlık hizmeti sunarken doğanın da korunmasını esas alan "Yeşil Hastane" anlayışını yaygınlaştırdıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Hastanelerimizde enerji tüketimini azaltıyor, yenilenebilir enerji kullanımını artırıyoruz. İnsanımıza şifa sunarken doğayı da koruyan ‘Yeşil Hastane' anlayışını yaygınlaştırıyoruz. Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planımızla iklim kaynaklı sağlık risklerine karşı hazırlığımızı güçlendiriyoruz. Dijital altyapımızla iklim ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyor, riskleri erken belirleyerek zamanında önlem almayı hedefliyoruz. ‘Koruyan Sağlık' anlayışımızı bu çalışmalarla daha da geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlık çalışanlarının eğitimi, erken uyarı sistemleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve çevreye duyarlı sağlık tesisleri konularında somut uluslararası ortaklıklar geliştirilebileceğini ifade ederek, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ve paylaşılacak tecrübelerin gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için güçlü eylemlere dönüşmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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