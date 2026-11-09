Memur-Sen ve ILC, Gazze'nin hafızasını Cop31'e taşıdı

MemurSen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan "Dönüş Umudu: ElAvdeZeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Gazze’de işgalin yol açtığı insani ve çevresel yıkımı, Filistin halkının toprağına ve geçmişine duyduğu bağlılığı ve geleceğe dair umudunu COP31 gündemine taşıdı. Sergiyi ziyaret eden MemurSen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, dünya liderlerine, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum temsilcilerine Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

MemurSen ve ILC tarafından Gazze’deki insani ve çevresel yıkıma dikkati çekmek, Filistin’in köklü kültürünü ve medeniyet birikimini hatırlatmak, Filistin halkının var olma ve yaşatma mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla hazırlanan "Dönüş Umudu: ElAvde Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, COP31 Yeşil Bölge’de ziyaretçilerle buluştu.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda yerini alan sergiyi, ziyarete açıldığı ilk gün MemurSen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın; genel başkan yardımcıları, MemurSen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve Türkiye’den ve uluslararası misafirlerle birlikte gezdi.

Yalçın: ‘‘Bir insan evinden ayrılmak zorunda kaldığında neden anahtarını saklar?’’

Genel Başkan Ali Yalçın, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, deneyim sergisinin ziyaretçilere bir şehrin hafızasına, bir halkın toprağına duyduğu sevgiye ve bütün zorluklara rağmen yaşatılan umuda tanıklık etme imkanı sunduğunu belirterek, "Bu hikayede acı var, hasret var, kayıplar var. Ama hiç tükenmeyen bir umut da var. Çünkü Gazze’nin hikayesi enkazla başlamadı, enkazla da bitmeyecek" dedi.

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Serginin merkezinde yer alan zeytin ağacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "O ağaca yalnızca gözlerinizle değil, kalbinizle de bakın. Çünkü Filistin'de zeytin ağacı yalnızca bir ağaç değildir; Bir ailenin geçmişi, bir babanın alın teri, bir annenin emeği, bir çocuğun geleceğidir. Yüzyıllardır aynı toprakta kök salan zeytin ağaçları, nesillerin ortak hafızasını taşır. Zeytin ağacı köktür. Hafızadır. Bereket ve barıştır. Bugün dalları yanmış zarar görmüş olabilir. Ama biliyoruz ki: Kökleri toprağa tutunan bir ağacın hikayesi, kırılan dallarıyla sona ermez. İşte bu nedenle sergimizin adı "Dönüş Umudu: ElAvde". ElAvde, Arapçada dönüş demektir. Ama Filistin halkı için bu kelime, bir yere geri gitmekten çok daha fazlasını ifade eder; ElAvde, toprağa, hatıralara ve hayata dönme umududur; bereketli topraklara ürün ekmek, zeytin ağaçlardan hasat toplamak ve geleceğe umutla sarılmaktır" ifadelerini kullandı.

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Sergide yüze yakın anahtarın oluşturduğu bir haritanın yer aldığını ifade eden bulunduğunu aktaran Yalçın, "Bir insan evinden ayrılmak zorunda kaldığında neden anahtarını saklar? Çünkü anahtar yalnızca bir kapıyı açmaz, geçmişle gelecek arasında bir bağ kurar; bir gün yeniden eve dönme umudunu taşır. Bir ev yıkılabilir. Bir kapı ortadan kaldırılabilir. Ama o kapıyı yeniden açma umudu yok edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın’dan dünya liderlerine Gazze çağrısı

Ali Yalçın, Gazze’de yaşanan insani ve çevresel yıkımın boyutlarına dikkati çeken Yalçın; dünya liderlerine, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum temsilcilerine Gazze'nin toprağını yeniden canlandırmak, suyunu temizlemek, zeytinliklerini, okullarını ve hastanelerini yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçme çağrısında bulundu. Yalçın, "Bugün dünyanın geleceğinin konuşulduğu COP31 İklim Zirvesi'ndeyiz. İklim krizini, çevresel sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere bırakacağımız dünyayı tartışıyoruz. Savaşın kirlettiği bir dünyada, barışı konuşmadan iklim adaletini tesis edemeyiz. Gazze'de yaşanan yıkımın boyutları gerçekten sarsıcıdır: Yapılan araştırmalara göre, Gazze'ye atılan patlayıcıların toplam gücü 13 Hiroşima atom bombasına eşdeğer olarak ifade ediliyor. Geride 61 milyon tonu aşan enkaz kaldı. 164 tarihi ve kültürel miras alanı zarar gördü. Savaş ve yıkımla bağlantılı sera gazı emisyonunun ise 33,2 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştığı hesaplanıyor’’ diye konuştu.

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Gazze’deki yıkıma ilişkin de konuşan Yalçın, ‘‘Son 3 yılda 25 bini çocuk 80 bine yakın Filistinli kardeşimiz sistematik biçimde yok edildi ve yüz binlerce insan bir daha eski sağlığına dönemeyecek halde sakat bırakıldı. Bu rakamlar yalnızca yıkımın büyüklüğünü değil; bir halkın hafızasında, toprağında ve geleceğinde açılan derin yaraları da anlatıyor. Bir şehrin yıkımı yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşamını da etkiler. Bu nedenle dünyanın bütün liderlerine, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum temsilcilerine çağrımızdır: Gazze'nin toprağını yeniden canlandırmak, suyunu temizlemek, zeytinliklerini, okullarını ve hastanelerini yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçelim. Gazze'nin insanlarına güven içinde yaşayabilecekleri, üretebilecekleri ve geleceğe umutla bakabilecekleri şartları sağlayalım. Gazze'nin yeniden yeşermesi, yalnızca bir şehrin değil, insanlığın ortak sorumluluğudur. Çünkü barış olmadan sürdürülebilir bir gelecek, adalet olmadan gerçek bir dönüşüm olmaz" şeklinde konuştu.

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Sergide Gazzeli sanatçıların eserlerinin de yer aldığını anlatan Yalçın, "Bu eserler bize acının yanında umudu da gösteriyor. Çünkü bir çocuğun çizdiği güneş, bazen karanlığın içindeki en güçlü ışık olabilir. Gazze'yi yalnızca kaybettikleriyle değil, yeniden kazanacağı hayatla da hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

‘‘Hiçbir anne, çocuğunu yaşatabilmek için dünyadan merhamet beklememelidir’’

Çocuklarını savaşın, açlığın, hastalıkların ve bombaların gölgesinde büyütmeye çalışan Filistinli annelere dikkati çeken Ali Yalçın, "Hastanelerin, ilaçların, en temel yaşam imkanlarının dahi yetersiz kaldığı koşullarda evlatlarına sarılan; bütün acılara rağmen çocuklarına sevgiyi, yaşamı ve umudu öğretmeye devam eden anneleri. Çünkü Gazze'de bir annenin evladına sarılması, yalnızca bir sevgi değil, hayata tutunma iradesidir. Buradan, bütün zorluklara rağmen bir halkın geleceğini ve umudunu yaşatan Filistin'in kahraman annelerine yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Ve dünyaya sesleniyoruz: Hiçbir anne, çocuğunu yaşatabilmek için dünyadan merhamet beklemek zorunda kalmamalıdır." dedi.

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‘‘Bir çocuğun geleceğini bekletmeyelim’’

Ali Yalçın, MemurSen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu’nun (ILC) emeğin onurunu savunurken insan hayatının değerini de savunduğunu vurguladı. Yalçın, "İnsanın çalışabilmesi kadar güven içinde yaşayabilmesi, toprağında üretebilmesi ve ailesiyle geleceğe umutla bakabilmesi de önemlidir. Bugün buradan insanlığın ortak vicdanına sesleniyoruz: Bir zeytin ağacının yeniden yeşermesini beklerken, bir çocuğun geleceğini bekletmeyelim! Umut, güzel günlerin gelmesini beklemek değil; o günleri mümkün kılmak için bugün sorumluluk almaktır" sözlerini ifade etti.

‘‘Gazze’nin zeytin ağaçları yeniden yeşerdiğinde insanlığın umudu da yeşerecek’’

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Katılımcıları serginin merkezindeki zeytin bakmaya davet eden Ali Yalçın, "O ağaca bakarken bir gün Gazze'de yeniden zeytin hasadı yapılacağını, çocukların ağaç gölgelerinde oynayacağını, saklanan anahtarların yeniden kapıları açacağını hayal edin. Çünkü bizim bu sergiyle vermek istediğimiz mesaj çok açık: Bir ağacın yeniden yeşermesi umuttur. Bir kapının yeniden açılması kavuşmadır. Bir çocuğun yeniden gülümsemesi ise insanlığın en büyük kazanımıdır. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum: Gazze'nin çocukları yuvalarına, zeytin ağaçları yeniden bahara kavuşsun! Gazze'nin anahtarları yeniden kapıları açsın. Gazze'nin zeytin ağaçları yeniden yeşerdiğinde, yalnızca bir toprak değil, insanlığın umudu da yeşerecek! İşte bizim "Dönüş Umudu: ElAvde" dediğimiz budur’’ dedi.

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‘‘Gazze'nin sesi, dünyanın her köşesine ulaşmalıdır’’

Serginin mesajının yalnızca burada bulunanlarla sınırlı kalmasını istemediklerini belirten Yalçın, sergiyi yerinde ziyaret edemeyenleri çevrim içi olarak da bu hikayeye tanıklık etmeye ve dönüş umuduna ortak olmaya davet etti. Yalçın, "Çünkü umut sınır tanımaz. Gazze'nin sesi, dünyanın her köşesine ulaşmalıdır" diye konuştu.

Yalçın’dan adil geçiş sürecinde Türkiye’deki emek örgütlerine ortak çalışma çağrısı

Genel Başkan Ali Yalçın, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasını sadece diplomatik bir başarı değil, ülke ve çalışma hayatı açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, MemurSen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) olarak bu büyük organizasyona omuz verdiklerini ve dört ayrı panelde emeğin sesini iklim diplomasisine taşıdıklarını belirtti.

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Bütün emek örgütlerine çağrıda bulunan Yalçın, "Buradan Türkiye'deki bütün emek örgütlerine de bir çağrıda bulunuyorum: COP31'de kurulan diyaloğu zirveyle sınırlı bırakmayalım. Adil geçiş ve emeğin karar alma süreçlerinde daha güçlü temsili için ortak bir çalışma takvimi oluşturalım. Biz daha temiz bir çevreyi, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşanabilir bir geleceği destekliyoruz. Ancak dönüşümün ekonomik ve sosyal sonuçlarını da sorgulamak zorundayız. Bir ülkenin yeşil dönüşümü, başka bir ülkenin çevresel tahribatına veya emek sömürüsüne dayanamaz. Bir bağımlılık düzeninin yerini başka bir bağımlılık düzeni almamalıdır. Bizim yaklaşımımız nettir: Yeşil dönüşümün faturası emekçilere kesilemez! Yeşil ve dijital dönüşüm tek başına yeterli değildir; adil geçiş için sosyal dönüşüm de şarttır. Teknoloji ilerlerken insan geride kalmamalı, ekonomi büyürken eşitsizlikler büyümemelidir. Bu nedenle sosyal diyalog bir nezaket meselesi değil, adil dönüşümün temel şartıdır. Sendikalar karar alma süreçlerinde etkili biçimde yer almalıdır. İklim krizi ciddi bir sorun. Ancak bu kriz, çalışanlar üzerinde sürekli bir korku ve tehdit söylemine dönüştürülmemelidir. İklim politikaları korku değil, güven vermelidir. Çalışanları belirsizliğe sürüklemek yerine geleceklerini güvence altına almalıdır" açıklamalarında bulundu.

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Deneyim sergisi Gazze’nin hafızasını gözler önüne seriyor

Dönüş UmuduEl Avde deneyim sergisi, işgalin geride bıraktığı izleri ve tüm zorluklara rağmen yaşatılan umudu anlatıyor.

Dokuz bölümden oluşan sergi, ziyaretçilerini, Gazze’nin geçmişteki canlı sokaklarından bugünkü yıkıma, enkazın arasındaki tanıklıklardan umuda uzanan interaktif bir yolculuğa çıkarıyor.

Serginin merkezinde enkazın içinden çıkan; yaralanmış fakat yıkılmamış, işgale bereketiyle meydan okuyan zeytin ağacı, Filistin halkının toprağına bağlılığını ve geleceğe dair umudunu temsil ediyor.

Gazze’den getirilen gündelik yaşam objeleri yarım kalan hayatların sessiz tanıkları olarak sergileniyor. Gazze’deki evlerin temsili anahtarlarından oluşturulan Filistin haritası ise yerinden edilen ailelerin nesiller boyunca koruduğu dönüş umudunu görünür kılıyor.

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Çevresel etki alanında; enkazın, tahrip edilen zeytinliklerin, kirlenen su kaynaklarının ve işgalin neden olduğu karbon salımının boyutu verilerle ortaya konuluyor.

Serginin çıkışındaki interaktif mesaj alanında ise ziyaretçiler, Gazze’ye ve insanlığa yönelik umut mesajlarını dijital sisteme aktarabiliyor.

Barışın, insan onurunun ve çevresel adaletin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği mesajını taşıyan sergi, 20 Kasım 2026’ya kadar COP31 Yeşil Bölge Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyaret edilebilecek.

920 Kasım tarihleri boyunca ziyaret edilebilecek serginin yanı sıra COP31’de yerini alan MemurSen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC), Mavi ve Yeşil Bölgelerde yer alacağı dört farklı panel ve etkinlikle de emek hareketinin iklim politikalarına ilişkin öncelik ve beklentilerini COP31 gündemine taşıyacak.