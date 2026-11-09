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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 panellerle sürüyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında Yeşil Dönüşüm Sürecinde NEET Genç Kadınların Güçlenmesinde İş Birliklerinin Rolü Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 panellerle sürüyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında Yeşil Dönüşüm Sürecinde NEET Genç Kadınların Güçlenmesinde İş Birliklerinin Rolü Paneli" gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Mavi Alan'daki UNDP Pavilyonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin ve yeşil dönüşümün, çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gereken ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

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        İklim değişikliğinin etkilerinin toplumun tüm kesimlerinde aynı şekilde hissedilmediğini belirten Yenigün, "Özellikle genç kadınlar ve kız çocukları, mevcut sosyoekonomik eşitsizlikler nedeniyle bu süreçte daha fazla güçlükle karşılaşabilmektedir. Bu nedenle iklim politikalarının kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını gözetmesi, adil ve kapsayıcı bir dönüşüm açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanda ilerleme kaydetmek, güçlü ulusal ve uluslararası işbirliklerini gerektirmektedir." dedi.

        Türkiye olarak yeşil dönüşümü, ekonomik ve sosyal kalkınmayı birlikte gözeten bir süreç olarak değerlendirdiklerini anlatan Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, insanı merkeze alan kalkınma anlayışı doğrultusunda kadınların güçlenmesini temel politika öncelikleri arasında gördüklerini dile getirdi.

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        - "81 ilimizde Sıfır Atık Kadın Elçileri çağrısına çıktık"

        Yenigün, Bakanlık olarak kadınların eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında güçlenmelerine, dijital ve yeşil dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanmalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı ile kadınların çevre dostu ve sürdürülebilir iş fikirlerini geliştirmelerini desteklediklerini, Kadınlar İçin Enerji Okulu aracılığıyla kadınlara enerji sektörü, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir enerji politikaları alanlarında eğitimler sunduklarını anlatan Yenigün, şunları kaydetti:

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        "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde ülkemizde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün uluslararası alanda örnek gösterilen önemli bir sürdürülebilirlik girişimine dönüşmüştür. Çevre bilincini toplumsal bir sorumluluğa dönüştüren bu hareket, Bakanlığımızın çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Bu anlayışla, 13 Kasım Cuma günü lansmanını gerçekleştireceğimiz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında 81 ilimizde Sıfır Atık Kadın Elçileri çağrısına çıktık. Daha yeşil, sürdürülebilir ve atıksız bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle inşa edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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