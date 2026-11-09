Caretta şeklindeki Antalya Pavilyonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da başlarken, Antalya Valiliği himayelerinde hazırlanan caretta caretta şeklindeki Antalya Pavilyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

COP31 alanındaki Yeşil Bölge'de kurulan pavilyon, Akdeniz'in ve Antalya'nın simgelerinden olan caretta carettalardan esinlenerek tasarlandı. Antalya'nın denizlerini ve kıyılarını korumaya yönelik çevre çalışmalarının tanıtıldığı pavilyonda, ziyaretçilere çeşitli sunumlar ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, pavilyonun tasarımında caretta carettaların tercih edilmesinin nedenini anlatarak, "COP31 alanında Yeşil bölgede Antalya Valiliğinin Caretta şeklinde tasarlanan pavilyonunun önündeyiz. Biliyorsunuz carettalar Akdeniz'in, Antalya'nın en önemli ve vazgeçilmez varlıklarından bir tanesi. Biz de onlara ilgi çekmek için bu şekilde tasarladık. Antalya Valiliği himayesinde Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıldan beri tüm kamu kurumlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızla ve gönüllülerimizle insanlarımızla Antalya'nın denizlerini ve kıyılarını korumak üzere bir çevre hareketi başlattık. Bunun sonucunda da çok güzel geri dönüşler aldık. Bunların da sürekli olmasını istiyoruz. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar ile carettamızın içerisindeki dev ekranlarımızda gelen misafirlerimize göstermek istedik. Şu ana kadar gerçekten çok yoğun bir ziyaretçimiz var. Bu durum da mutlu ediyor. Onun dışında da carettamız içerisinde Antalya'da çalışan, değer katan, denizlerini ve kıyılarını korumaya yönelik her türlü desteği veren 60'a yakın paydaşımızın sunumları olacak. Onlar da yine çevreci yaklaşımı, sürdürülebilirlikle alakalı çalışmalarını kendilerini anlatma fırsatı bulacaklar" dedi.