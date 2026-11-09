İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Elektrik dağıtım şebekelerine 2040'a kadar 80 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor

HÜMEYRA AYAZ - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım şebekelerine 2040'a kadar yapılması öngörülen 80 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'nin enerji ithalat faturasının azaltılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, elektrik dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünün merkezinde yer aldığını ve sektörün 2040 vizyonu doğrultusunda önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini belirtti.

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Erdoğan, elektrik sisteminde 52 milyon tüketicinin ve dağıtım sistemine bağlı yaklaşık 36 bin üretim tesisinin bulunduğunu dile getirerek, kurulu gücün yaklaşık dörtte birinin dağıtım sistemine bağlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kurulu gücünün 2040'ta 280 bin megavatın üzerine çıkmasının öngörüldüğünü belirten Erdoğan, "Bugün 26 bin megavat olan güneş enerjisi santrali kapasitemizin 2040'ta 112 bin megavata ulaşması öngörülüyor. Kurulacak güneş santrallerinin çok önemli bir kısmı da dağıtım şebekesine bağlanacak." dedi.

Erdoğan, elektrik sisteminin değişen yapısına dikkati çekerek, "Artık elektrik dağıtım şebekelerinde tek yönlü bir akıştan değil çift yönlü bir akıştan söz ediyoruz. Bu çift yönlü akışın gerektirdiği altyapıyı, işletme anlayışını ve sistemini kurmamız gerekiyor. Biz bunun adına Dağıtım 2.0 diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bu kapsamda şebekelerin daha akıllı, esnek ve dirençli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Erdoğan, yaklaşık 500 bin olan elektrikli araç sayısının 2040'ta 20 milyona, şarj noktası sayısının da 1,5 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü anlattı.

- 35'e 35 hedefi, talep odaklı dönüşümü öne çıkarıyor

Erdoğan, Türkiye'nin 35'e 35 hedefinin elektrikleşme vizyonunu desteklediğini vurgulayarak, enerji politikalarında arz odaklı yaklaşımdan talep odaklı yaklaşıma geçişin önemine işaret etti.

Bu hedefin, elektrikleşme vizyonu olarak benimsedikleri yaklaşımı da desteklediğini ifade eden Erdoğan, "Bu hedef, meseleye önceki dönemlerden farklı olarak arz yönlü bakmak yerine talep yönlü bakmayı öne çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan, elektrik kullanımının yaygınlaşmasının iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağını belirterek, elektrik enerjisinin kullanıldığı alanların kapsamının ve tüketimin artırılmasının önemini vurguladı.

- 80 milyar dolarlık yatırım için yeşil finansman ihtiyacı

Dağıtım şebekelerine yapılacak yatırımların enerji bağımsızlığı açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, "Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilmesi, kendi kendine yeterliliğimizi artıracak. Dolayısıyla enerji ithalat faturamızın azalmasına katkı sağlayacak." dedi.

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin geçen yıl 2,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirerek, 2026'dan itibaren 5 yıllık dönem için 18,5 milyar dolarlık yatırım yükümlülüğünün üstlenildiğini, 2040'a kadar toplam yatırım ihtiyacının 80 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

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Bu yatırımlar için uygun finansman koşullarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Erdoğan, yeşil finansman paketlerinde elektrik dağıtım şirketlerinin de yer alması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "COP31'de ortaya çıkacak yeşil finansman imkanlarından şebekelerin daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir bakış açısının ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Şebekelerin dönüşümü için akıllı sayaçların yaygınlaştırılması, SCADA sistemleriyle uzaktan izleme ve yönetim imkanlarının geliştirilmesi ve orta gerilim seviyesinde ring şebeke oranının yüzde 100'e çıkarılması gerektiğini belirten Erdoğan, bu çalışmaların planlama ve yatırım takvimi doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.