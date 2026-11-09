Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen panelde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinerek, "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz" dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. Bu kapsamda İzlanda Eski Başbakanı ve DSÖ PanAvrupa İklim ve Sağlık Komisyonu Başkanı Katrn Jakobsdttir'in moderatörlüğünde Perge salonunda gerçekleştirilen "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri" paneline Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu katılım sağladı.

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"1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinen Memişoğlu, "Bugün bu salonu dolduran bizler farklı ülkeleri temsil ediyoruz. Coğrafyalarımız farklı, imkanlarımız farklı. Karşıya karşıya olduğumuz güçlükler farklı. Ancak insan hayatının kıymeti her yerde aynı. İnsan hakları evrensel beyannamesinin ilk maddesi bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımında eşit doğarlardır. Bugün Antalya'da bize düşen bu eşit değerin sağlık hizmetinde de karşılığını bulmasını sağlamaktır. Hangi anne yardım isterse istesin, hangi dilde seslenirse seslensin, çocuğuna yetişecek bir sağlık ekibi orada hazır olmalıdır. Kıymetli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine yürüttüğümüz sağlıklı dönüşüm programıyla milletimizin sağlık hizmetine erişimini genişlettik. Aile hekimliklerimizi 81 ilde yaygınlaştırdık. Şehir hastanelerimizde ileri tanı ve tedavi imkanlarının aynı çatı altına buluşturduk. Bugün bin 527 hastanemizle 1 buçuk milyonluk sağlık ordumuzla milletimize hizmet ediyoruz. Kara ve deniz ambulanslarımız, hava ambulanslarımızla hizmetlerimizi güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

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"Aşırı sıcaklara karşı sağlık eylem planı"

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Memişoğlu, "İklim değişikliğine karşı da aynı sorumlulukla hazırlanıyoruz. Bir sıcak hava dalgası bugün bütün bir şehri etkileyebilir. Ancak yalnız yaşayan bir yaşlının açık havada çalışan bir işçinin ve kronik hastalığı olan bir çocuğun ihtiyaç duyduğu destek farklıdır. Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlandık. Meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyoruz. İlçe düzeyinde risk haritalarını geliştiriyoruz. Amacımız sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek ve sağlık ekiplerimizi onlara hizmet verecek şekilde planlamak. Koruyan sağlık yaklaşımımızın temelinde aile hekimliği var. Son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlarımıza 44 milyon kez hizmet verdik" dedi.

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"Yerli solunum cihazları 45 ülkeye ihraç ediliyor"

Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, "Sağlık, yaşam, sağlık ve yaşamı hep birlikte bir kültür haline getirmeliyiz. Sağlık ve hayat merkezlerimiz bu anlayışla hizmet veriyor. Bu merkezlerimizde diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, fizyoterapistlerimizle, çocuk gelişimcilerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kanser taramalarında yeme okuluna, sigara bırakma desteğine, sağlıklı besleme danışmanlarına kadar on yedi alanda sağlık ve hayat merkezlerimizde hizmet veriyoruz. Kıymetli misafirler. pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında hekimler nefes almakta güçlük çeken hastalar için solunum cihazı arıyordu. Türkiye'de üreticilerimiz, mühendislerimiz, hekimlerimiz ve bilim insanlarımız bir araya gelerek yerli yoğun bakım solunum cihazımız ürettik. Bugün solunum cihazlarımızı kırk beş ülkeyi ihraç ediyoruz. Kendi imkanlarımıza geliştirdiğimiz akciğer kalp makinesiyle yerli mobil dijital röntgen cihazlarımızı hastanelerimize hizmetine sunduk. Aşırı ve tanık kitleri geliştiriyor. Kanser ticarisi hastanın kendi bağışıklık hücrelerinde yararlanan kalpli çalışmaları destekliyoruz. Üreten sağlık derken bilimsel deneyin hastaya kadar ulaştırdığı yolculuğu kastediyoruz" şeklinde konuştu.

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"Daha adil bir dünya mümkün"

Bakan Memişoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz herkesi üreten sağlık portalımızda buluşturarak sanayiciyle finansmanı aynı yerde buluşturup sağlıkla ilgili yeni gelişimlere yol açıyoruz. Değerli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da ifade ettiği gibi daha adil bir dünya mümkün. Sağlıkta adalet insanın en çaresiz anında da hakkını korumayı gerektirir. Gazze'de bir çocuğun temiz suya doğum yapacak bir annenin güvenli bir hastaneye bir yaralının ilaca ve tedavi erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Önerdiğimiz Antalya dayanıklı sağlık sistemleri girişimiyle bu dayanışmayı kalıcı kılmak istiyoruz. Ülkelerimizi sahada hangi uygulamanın işe yaradığını nerede güçlükle karşılaştıklarını ve ne öğrendiklerini paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.