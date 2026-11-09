Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci otobüsleri COP31'de hizmet verecek

Çevreci otobüsler, katılımcıların Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesi ile COP31 alanına ulaşımında hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin filosuna dahil edilen 48 çevreci otobüs, katılımcıların alana güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak.

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