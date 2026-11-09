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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci otobüsleri COP31'de hizmet verecek

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ulaşımda çevreci otobüsler hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci otobüsleri COP31'de hizmet verecek

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ulaşımda çevreci otobüsler hizmet verecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin filosuna dahil edilen 48 çevreci otobüs, katılımcıların alana güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak.

        Etkinlik kapsamında 56 şoför görev yapacak.

        Çevreci otobüsler, katılımcıların Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesi ile COP31 alanına ulaşımında hizmet verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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