İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Zirveye katılan oyunculardan somut adımların atılması çağrısı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular, iklim değişikliğiyle mücadelede artık somut adımların atılması temennisinde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede dünyada en önemli etkinlik olan zirve, bugün Antalya COP31 Alanı'nda başladı.

Zirvenin ilk günkü etkinliklerine katılan oyunculardan Sinem Özenç Ünsal, gazetecilere, güzel bir etkinliğe tanık olduklarını söyledi. Organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ünsal, "Zirvede, çok da güzel aksiyon alınacak aşamaya geçildiğinden bahsedildi. Elimizden geleni biz de eğer yardımımız dokunursa yapmaya çalışacağız tabii, burada olmaktan çok keyifliyiz." dedi.

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Cengiz Bozkurt ise son derece önemli bir toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Kendisinin özellikle mikroplastiklere kafayı taktığını dile getiren Bozkurt, "Zaman içerisinde yolculuk yapabilsem herhalde plastiğin icadını durdurmaya çalışırdım. Burada da bununla ilgili önemli başlıklar var. Tabii ki iklim krizi dünyamızı son derece kötü etkileyen bir noktaya gelmiş durumda. Mikroplastiklerin ortadan kaldırılması ve gençlerin, özellikle yeni kuşakların, torunlarımızın, plastik kullanmadığı bir dünyada yaşamasını arzu ederim. İnşallah öyle de olur." diye konuştu.

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Ozan Akbaba da Türkiye'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, bu etkinliği de başarılı bir şekilde gerçekleştireceğini kaydetti.

İklim krizinin tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Akbaba, bütün insanlara büyük görevler düştüğünü, herkesin gereken adımı attığı takdirde sorunların bir nebze de olsa aşılacağını söyledi.

- "Çok acil çözülmesi gereken, çok acil ele alınması gereken problem"

Şükrü Özyıldız, Türkiye'nin sorumluluğu büyük ama gurur verici bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.

İklim konusunun dünyanın her bir noktasını ilgilendiren bir konu olduğuna işaret eden Özyıldız, "İklim problemi hangi dili konuşursak konuşalım, bütün insanlığın ortak problemi ve çok acil çözülmesi gereken, çok acil ele alınması gereken problem." ifadelerini kullandı.

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Zirvede çok önemli konulara değinildiğini anlatan Özyıldız, şöyle konuştu:

"Küçük adımlarla büyük sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz artık yavaş yavaş tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. En azından bir farkındalığa kendi hayatımızda yaptığımız bir hamlenin doğanın neresine, ne kadar etki ediyor, bunların artık yavaş yavaş bilincine vararak yaşamamız gerekiyor. Çünkü sorun büyük, durum acil, Türkiye de en iyisini layığıyla yapacaktır. Biz de fahri temsilciler olarak burada bulunmaktan gurur duyuyoruz."

Selim Bayraktar, ihtiyaçlarla arzular arasında nasıl bir ilişki olduğunu hatırlamak gerektiğini ifade ederek, daha az tüketmeye odaklanılması gerektiğini belirtti. Bayraktar, insanların doğanın sahibi değil, doğanın bir parçası olduğunu hatırlatarak, hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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Taner Ölmez de iklim krizinin çok tehlikeli boyutta olduğunu, tatlı su kaynaklarının tükendiğini, canlıların hayati tehlike altında olduğunu ifade etti.

Daha kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Ölmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu dünyayı yaşanır bir şekilde gelecek nesillere emanet etmek istiyorsak, bu zirvelerden artık somut kararların çıkması gerekiyor ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Ben çevreyle alakalı bir süredir program yapıyorum, memleketi gezme fırsatı buldum, gölleri gördüm, tarımda yapılan doğruları ve yanlışları gördüm. Sorun gerçekten çok ciddi. Çözülmezse bir felakete doğru gitmekteyiz. Umarım COP31 somut kararların alındığı bir toplantı, bir buluşma olur. COP32'ye geldiğimizde 'COP31'de somut adımlar atıldı ve bunun faydalarını görüyoruz.' deriz."

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- "Türkiye eyleme geçme konusunda çok daha verimli ve başarılı olur"

Atakan Özkaya, Türkiye olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Zirveye kendilerinin de davet edilmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Özkaya, şöyle devam etti:

"Hepimiz buraya bilinçlenmeye geldik. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü vardır, 'Herkes evinin önünü süpürse tertemiz bir dünya olur' diye. Gerçekten hepimizin bireysel sorumlulukları var. Bu sorumlulukları bilmemiz gerekiyor, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten küçük adımlarla büyük işler başarabiliriz. Bu zamana kadar COP'ta çok önemli sözler konuşulmuş ama eyleme geçme oranı çok düşük, umarım Türkiye eyleme geçme konusunda çok daha verimli ve başarılı olur. Bunun için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım ileride hem kendimize hem çocuklarımıza hem bugünün çocuklarına tertemiz bir dünya bırakırız."

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Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal Saygıner de dünyanın gözünün bugün Antalya'da olduğunu belirterek, böyle bir etkinlikte bulunduğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Zirve boyunca iklim krizine ilişkin çok önemli kararların alınacağını ve kendilerinin de buna şahitlik yapacağını aktaran Saygıner, zirveden dünyanın geleceği açısından hayırlı sonuçların çıkmasını diledi.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın Türkiye'de toplanmasını önemli bulduğunu kaydetti. Artık bir an önce somut adımların atılması gerektiğini dile getiren Ercümen, zirveden önemli sonuçlar çıkacağına inandığını ifade etti.

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Dilin Döğer, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının, oyuncuların, politika dünyasından insanların bugün Türkiye'de iklimi konuşmak için buluştuğunu belirterek, somut bir çözümün çıkması temennisinde bulundu.

Esma Yeşim Gül de böyle bir etkinliğe katıldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.