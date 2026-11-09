Antalya Markaları Kongresi ödüle layık görüldü

Antalya Halkla İlişkiler Derneğince (AHİD) hayata geçirilen Antalya Markaları Kongresi, Tamga Marka Ödülleri'nde "Kültürel Değerlere Sahip Çıkma" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kentin güçlü markalarını aynı platformda buluşturmak ve kültürel değerlerini geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen kongre, ikinci yılında üç farklı ödüle layık görüldü.

Kongre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) aldığı Sosyal Sorumluluk Ödülü ve "Meslektaşımı Okutuyorum" projesiyle kazandığı IPRA Golden World Awards 2026 dünya birinciliğinin ardından "Tamga Ödülü"nün sahibi oldu.

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Kongre kapsamında yürütülen çalışmalarla elde edilen gelirle de bu yıl 30 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisine eğitim bursu desteği sağlandı.

AHİD Kurucu Başkanı Güldal Siğinç, ödüllerin onlar için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Başarılarının öğrencilerin eğitimine katkı olarak karşılık bulmasının daha da kıymetli olduğunu kaydeden Siğinç, "Antalya'nın değerlerini görünür kılarken gençlerimizin geleceğine dokunabilmek, yaptığımız işin en anlamlı sonucu." ifadesini kullandı.