Antalya'da 10 Kasım'a özel "Hasret" konseri düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yarın saat 20.30'da gerçekleştirilecek programda, Türk Sanat Müziği sanatçısı Elif Güreşçi sahne alacak.

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