Antalya'da 10 Kasım'a özel "Hasret" konseri düzenlenecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla konser düzenleyecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla konser düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yarın saat 20.30'da gerçekleştirilecek programda, Türk Sanat Müziği sanatçısı Elif Güreşçi sahne alacak.
Atatürk'ün ideallerine, sanat sevgisine ve zarafetine ithaf edilen gecede, Atatürk'ün sevdiği şarkılar Güreşçi'nin yorumuyla dinleyicilerle buluşacak.
Konser ücretsiz olacak.
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