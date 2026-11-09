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        Antalya'da yamaç paraşütçüleri "COP31" bayrağı açtı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'nın Finike ilçesinde bir grup yamaç paraşütçüsü gökyüzünde "COP31" bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Antalya'da yamaç paraşütçüleri "COP31" bayrağı açtı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'nın Finike ilçesinde bir grup yamaç paraşütçüsü gökyüzünde "COP31" bayrağı açtı.

        COP31 kapsamında Finike Kaymakamlığı ve Finike Belediyesi işbirliğinde Gökyüzü Şenliği düzenlendi.

        Kaş Havacılık Spor Kulübü, Finike Yelken Spor Kulübü ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) üyesi yamaç paraşütü ve paramotor sporcuları tarafından gökyüzünde Türk bayrağı, COP31 İklim Zirvesi bayrağı ve çeşitli sloganların yazılı olduğu pankartlar açıldı.

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        Kaymakam Mehmet Soylu, etkinlikte yeşil ve mavinin buluştuğunu, portakal renkleriyle güzel görüntüler oluştuğunu söyledi.

        Soylu, zirve dolayısıyla gökyüzünün de renklendiğini ifade etti.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de COP31'e gökyüzünden güzel görüntüler vererek destek olduklarını dile getirdi.

        Geyikçi, 3 gün sürecek şenlik kapsamında 103 atlayışın gerçekleşeceği bilgisini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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