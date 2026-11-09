CW Enerji entegre enerji çözümlerini EIF Energy Expo 2026'da tanıttı

CW Enerji, 57 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen EIF Energy Expo 2026'da enerji teknolojilerini ve geniş ürün portföyünü sektör profesyonelleriyle buluşturdu. CW Enerji, enerjinin üretiminden depolanmasına ve akıllı yönetimine kadar uzanan uçtan uca entegre enerji ekosistemini ziyaretçilere tanıttı.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, enerji sektörünün teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, CW Enerji olarak bu dönüşümün öncü şirketleri arasında yer almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Güneş enerjisinin artık yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı olmadığını, enerji depolama, akıllı yönetim sistemleri ve yeni nesil teknolojilerle yaşamın çok daha geniş alanlarına yayıldığını ifade eden Sarvan, "CW Enerji olarak enerjinin üretiminden depolanmasına ve akıllı yönetimine uzanan entegre çözümlerimizi sektör paydaşlarımızla buluşturduk. Güneş enerjisini yaşamın her alanına taşıma vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz teknolojilerimizi ve geniş ürün portföyümüzü ziyaretçilerimize yakından tanıtma fırsatı bulduk. EIF Energy Expo 2026 hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek hem de yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirmek açısından bizim için değerli bir organizasyon oldu. Standımızı ziyaret eden tüm iş ortaklarımıza ve katılımcılara ilgileri için teşekkür ederiz" dedi.

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Güneş enerjisinin kullanım alanlarını genişletiyor

Enerji teknolojilerinin ekonomik kalkınmanın, rekabet gücünün ve sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarından biri haline geldiğini ifade eden Sarvan, şunları kaydetti:

"Enerji teknolojilerinin konutlarda, sanayide, tarımda ve günlük yaşamın farklı alanlarında daha etkin kullanılmasını sağlayacak sistemler geliştiriyoruz. Hedefimiz güneş enerjisini çok daha erişilebilir hale getirerek ülkemizin enerji dönüşümüne katkımızı artırmak. Sürdürülebilir enerji teknolojilerini hayatın her alanına taşımak için çalışıyoruz. Üretiyoruz, depoluyoruz, yönetiyoruz ve güneşi yaşama bağlıyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz teknolojilerimizi ve uçtan uca entegre çözümlerimizi EIF Energy Expo 2026'da sektör paydaşlarımızla buluşturduk. Fuar boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduk. CW Enerji olarak üretim gücümüz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve teknoloji odaklı yaklaşımımızla hem ülkemizde hem de uluslararası pazarlarda sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz"