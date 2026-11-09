Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'in resmi açılışı yapıldı

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'in resmi açılışı yapıldı

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) resmi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:55 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'in resmi açılışı yapıldı

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) resmi açılışı gerçekleştirildi.

        Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'na (COP) ilk kez ev sahipliği yapıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen COP31, Antalya'da 12 gün sürecek.

        Mavi Alan'daki Anadolu Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul açılışına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin (AB) temsilcileri ve delegeler katıldı.

        REKLAM

        Öte yandan, 1. günün tematik odak noktası gıda güvenliği, tarım, su verimliliği ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri olarak belirlendi.

        - Türkiye'nin COP31 Başkanlığı resmen başladı

        Bugün gerçekleştirilen açılış programında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir önceki Taraflar Konferansı COP30'un Başkanı Andre Correa do Lago'dan başkanlığı devraldı.

        Böylece Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'na (COP) bir yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.

        COP31 Başkanı Kurum, açılış konuşmasında, dünyanın ortak geleceği için ortak mücadele çağrısı yaptı. İklim değişikliğiyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının önemine dikkati çeken Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin de en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COP31'e 6 kıtadan katılım beklenirken, 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluşun da bu konferansa lider düzeyinde katılacağı bildirildi.

        Bu kapsamda, Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.

        Öte yandan zirvenin gerçekleştiği Mavi ve Yeşil bölgelerde ilk gün hareketliliği yaşanıyor.

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında, COP31 alanındaki girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktalar ile toplantıların gerçekleştirileceği alanlarda da hareketlilik yaşandı.

        REKLAM

        - Törene ünlü isimler de katıldı

        Tüm resmi heyet katılımcıları, COP31 süresince Antalya'daki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

        Öte yandan, zirve nedeniyle kentte ve COP31'in gerçekleştirildiği bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görevlendirildi.

        Aynı zamanda etkinlik alanında kurulan 5 revirde 550 sağlık personeli hazır bulunduruluyor. Olası bir durumda, günlük 5 tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat acil müdahale imkanı sağlanacak.

        REKLAM

        Bugün gerçekleştirilen açılış töreninde, ünlü oyuncular da yer aldı.

        Oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Özenç Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal Saygıner, Süreyya Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Erman Burak Yörük, içerik üreticisi Ali Abdüsselam Yılmaz ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de açılışa katıldı.

        COP31, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları ile devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (6)
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (6)
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke...
        Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"
        Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"
        Antalya'da yamaç paraşütçüleri "COP31" bayrağı açtı
        Antalya'da yamaç paraşütçüleri "COP31" bayrağı açtı
        Jandarmadan 3 ilçede kaçak tütün operasyonu 510 kilogram kıyılmış tütün ele...
        Jandarmadan 3 ilçede kaçak tütün operasyonu 510 kilogram kıyılmış tütün ele...
        CW Enerji entegre enerji çözümlerini EIF Energy Expo 2026'da tanıttı
        CW Enerji entegre enerji çözümlerini EIF Energy Expo 2026'da tanıttı