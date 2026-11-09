İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'in resmi açılışı yapıldı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) resmi açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'na (COP) ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen COP31, Antalya'da 12 gün sürecek.

Mavi Alan'daki Anadolu Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul açılışına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin (AB) temsilcileri ve delegeler katıldı.

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Öte yandan, 1. günün tematik odak noktası gıda güvenliği, tarım, su verimliliği ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri olarak belirlendi.

- Türkiye'nin COP31 Başkanlığı resmen başladı

Bugün gerçekleştirilen açılış programında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir önceki Taraflar Konferansı COP30'un Başkanı Andre Correa do Lago'dan başkanlığı devraldı.

Böylece Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yer aldığı Taraflar Konferansı'na (COP) bir yıl sürecek başkanlık süreci resmen başladı.

COP31 Başkanı Kurum, açılış konuşmasında, dünyanın ortak geleceği için ortak mücadele çağrısı yaptı. İklim değişikliğiyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının önemine dikkati çeken Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin de en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COP31'e 6 kıtadan katılım beklenirken, 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluşun da bu konferansa lider düzeyinde katılacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.

Öte yandan zirvenin gerçekleştiği Mavi ve Yeşil bölgelerde ilk gün hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında, COP31 alanındaki girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktalar ile toplantıların gerçekleştirileceği alanlarda da hareketlilik yaşandı.

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- Törene ünlü isimler de katıldı

Tüm resmi heyet katılımcıları, COP31 süresince Antalya'daki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

Öte yandan, zirve nedeniyle kentte ve COP31'in gerçekleştirildiği bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görevlendirildi.

Aynı zamanda etkinlik alanında kurulan 5 revirde 550 sağlık personeli hazır bulunduruluyor. Olası bir durumda, günlük 5 tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat acil müdahale imkanı sağlanacak.

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Bugün gerçekleştirilen açılış töreninde, ünlü oyuncular da yer aldı.

Oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Özenç Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal Saygıner, Süreyya Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Erman Burak Yörük, içerik üreticisi Ali Abdüsselam Yılmaz ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de açılışa katıldı.

COP31, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları ile devam ediyor.