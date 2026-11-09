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        Jandarmadan 3 ilçede kaçak tütün operasyonu 510 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez, Alanya ve Gazipaşa'da düzenlenen operasyonlarda 510 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 12 bin 80 adit doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Jandarmadan 3 ilçede kaçak tütün operasyonu 510 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez, Alanya ve Gazipaşa'da düzenlenen operasyonlarda 510 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 12 bin 80 adit doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda 510 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 223 paket kıyılmış tütün, 100 paket boş makaron, 12 bin 80 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 100 paket içime hazır kaçak sigara, ele geçirildi.

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