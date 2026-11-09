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        Kepez ve Santral mahallesi Kapalı Pazar yeri kuraları çekildi Noter huzurunda hak sahipleri belirlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Kepez ve Santral mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin esnafı, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Çarşamba ve cumartesi günleri açılacak pazar yerinde iki gün için toplam 428 satış yeri kuraya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Kepez ve Santral mahallesi Kapalı Pazar yeri kuraları çekildi Noter huzurunda hak sahipleri belirlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Kepez ve Santral mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin esnafı, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Çarşamba ve cumartesi günleri açılacak pazar yerinde iki gün için toplam 428 satış yeri kuraya çıktı.

        Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral mahallesine kazandırdığı modern kapalı pazar yeri esnafını belirlemek için Antalya Pazarcılar Odası iş birliği ile pazar yeri kura çekimi gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda Antalya noter huzurunda gerçekleştirdiği kuraya toplam 2 Bin 392 pazar esnafı başvuruda bulundu. 214 satış yerine sahip olan pazarda çarşamba ve cumartesi günleri kurulacak pazar için toplam 428 yer için kura çekildi. Sebzemeyve ve tuhafiye olarak ayrı ayrı çekilen kuralarda 428 yer için hak sahibi belirlendi. Kuraya Kepez ilçesinde çarşamba ve cumartesi günleri farklı bir pazar yerinde yeri bulunup pazar açacak esnafın katılmasına izin verilmedi.

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        Kuralar noter huzurunda çekildi

        Noter gözetiminde kameraların kayıt aldığı kura çekimi büyük bir titizlik ve şeffaflık içerisinde gerçekleşti. Açılış kurasını çekerek kura çekimini gün boyu takip eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder, "Kepez ve Santral mahallemizdeki kapalı pazar yerimizin kura çekilişini gerçekleştirdik. Pazar yerimize 2 bin 392 müracaat oldu. Pazar yerimizde bulunan 214 satış yeri çarşamba ve cumartesi günleri için toplamda 428 yer olarak hak sahiplerine kazandırdık. Bölgenin beklentisi olan vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği pazar yerinin açılışını inşallah en güzel şekilde yapacağız. Hem vatandaşlarımızın alışverişini sağlıkla ve güvenle yapabilmesi adına hem de esnafımızın rahatça ticaretini yapabilmesi adına her şeyin güzel olacağını umut ediyoruz" dedi.

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        "Her şey şeffaf ve adil"

        İlk kez bir pazar yeri kurasında isminin çıktığını söyleyen tuhafiye esnafı Hatice Ece Özünalmış, "Yeni açılacak pazarlara yıllardır başvurarak şansımız deniyorum. 20 yıllık esnafım ve ilk defa burada tuhafiye kurasında ismim çıktı. Çok mutluyum, Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Bu tür kuraların noter huzurunda çekilmesinin çok doğru ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sistem bana aşırı güvenilir geldi. Önceki kuralarda kendim çeksem bile noterin verdiği güveni vermiyor. Her şeye gözümüzün önünde şeffaf ve adil" diye konuştu.

        Kura çekiminin güvenilir olduğunu söylen bir başka esnaf Ebubekir Yüksel ise "Bizim için güveli ve huzurlu bir kura çekimi oldu. Huzurun olduğu yerde her şey sükûnetle olur memnunuz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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