Bakan Yumaklı: "Dayanıklı gıda sistemleri ortak sorumluluğumuz"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen dünyanın en önemli iklim organizasyonu COP31 Zirvesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri Rapor Lansmanı gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı , COP31 zirvelerinin ortak hedefleri bir araya getirmek açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek," Dayanıklı gıda sistemlerinin ortak sorumlululuğumuz, hiçbir ülkenin bu sorunu tek başına aşabilmesi mümkün değildir."dedi..

İklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın önemli organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. Zirve kapsamında Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri Rapor Lansmanı, Özel Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.Bakan Yumaklı, COP31 zirvelerinin ortak hedefleri bir araya getirmek açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek," Dayanıklı gıda sistemlerinin ortak sorumlululuğumuz, hiçbir ülkenin bu sorunu tek başına aşabilmesi mümkün değildir."dedi.

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"Gıda sistemleri iklim değişikliğinin etkileri, artan sıcaklıklar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı hava olayları gibi risklerle risklerle karşı karşıya"

Gıda sistemlerinin iklim değişikliği, artan sıcaklıklar, kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarının yanı sıra su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, jeopolitik gerilimler ve ticarette yaşanan aksaklıklar gibi birçok riskle karşı karşıya olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün gıda sistemleri iklim değişikliğinin etkileri, artan sıcaklıklar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı hava olayları gibi risklerle karşı karşıyadır. Bu risklere su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, jeopolitik gerilimler, ticarette yaşanan aksamalar ve girdi maliyetlerindeki dalgalanmalar gibi çok boyutlu riskleri de ilave edebiliriz. Bu riskler sadece üretimi değil, hasat sonrası süreçleri, depolamayı, taşımacılığı, pazarlara erişimi ve tüketicilerin gıdaya ulaşabilirliğini de etkilemektedir."

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"Hazırlıklı olmak krizden önce harekete geçmektir"

Şokların etkisinin özellikle küçük ölçekli üreticiler ve kırılgan topluluklar üzerinde daha ağır hissedildiğini ifade eden Yumaklı, kırsal üretimde dayanıklılığın artırılması için risklerin önceden öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Dayanıklılığın yalnızca krizlere müdahale kapasitesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Yumaklı, "Bu nedenle dayanıklılığı yalnızca krizlere müdahale kapasitesi olarak değil, riskleri önceden öngörme, etkilerini azaltma ve hızla toparlanma becerisi olarak ele almamız gerekir. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, uyumlu üretim uygulamaları, tarımsal üretim planlaması, erken uyarı ve risk yönetimi mekanizmalarıyla güçlü bir kırsal altyapı ve etkin bir bilgi paylaşımı bu yaklaşımın temel unsurlarıdır" dedi.

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Üreticilerin dayanıklılığının kriz yaşanmadan önce atılan adımlarla belirlendiğini vurgulayan Yumaklı, suya erişim, uygun maliyetli girdiler, finansman ve sigorta imkânları ile pazara güvenilir bağlantıların önemine değinerek, "Hazırlıklı olmak bir kriz patlak vermeden önce harekete geçmek demektir. Çiftçilerin, üreticilerin dayanıklılığı önceden atılan adımlarla belirlenir. Suya erişim, uygun maliyetli girdiler, finansman ve sigorta imkânlarıyla pazara güvenilir bağlantılar. İşte bu unsurlar bir araya geldiğinde gıda üreticileri şoklar karşısında çok daha güçlü bir duruş sergilerler" ifadelerini kullandı.

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"Bilimsel verilerden ve dijital teknolojilerden yararlanmalıyız"

İklim risklerine hazırlıklı olmak için bilimsel veriler ve dijital teknolojilerden yararlanılması gerektiğini belirten Yumaklı, üreticilerin bilgiye ve uygun araçlara erişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kamu kurumları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, "İklim risklerine hazır olmak için bilimsel verilerden ve elbette dijital teknolojilerden yararlanmayı, üreticilerimizin bilgiye ve uygun araçlara erişimlerini güçlendirmeyi ve kamu kurumları, araştırma kurumları, özel sektörle uluslararası ortakları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi gerekli görüyoruz. Amacımız elbette üretimin devamlılığını ve çiftçilerimizin geçim kaynaklarını korurken doğal kaynaklarımızı da gelecek nesillere olması gerektiği gibi aktarmaktır" diye konuştu.

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"Dayanıklı gıda sistemleri ortak sorumluluğumuz"

COP31 zirvelerinin ortak hedefleri bir araya getirmek açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Yumaklı, bilimsel bulguların sahada uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesi, iklim finansmanının ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi ve ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının hızlandırılması gerektiğini söyledi.Yumaklı," Dayanıklı gıda sistemlerinin ortak sorumlululuğumz,Hiçbir ülkenin bu sorunu tek başına aşabilmesi mümkün değildir. uluslararası ortaklarımızla birlikte üreticileri destekleyen, doğal kaynakları koruyan ve krizler karşısında gıda arzının sürekliliğini güçlendiren somut adımları çoğaltmalıyız" dedi.Yumaklı, konuşmasının sonunda raporun verimli tartışmalara ve güçlü ortaklıklara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.