Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci otobüsleri yola çıktı 20 CNG'li, 28 modern dizel otobüs COP31 boyunca hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, filosuna yeni kattığı çevreci 20 CNG'li, 28 modern dizel toplam 48 otobüs ile COP31 Zirvesi'nde destek verecek.

Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Antalya için çevre ve doğayı korumak, Antalya'yı iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, filosuna yeni kattığı çevreci otobüsler ile COP31 Zirvesi'nde destek verecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 48 çevreci otobüsü katılımcıların alana güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak. Antalya'da bugün başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31 Zirvesi için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, zirveye 48 çevre dostu otobüs ile de destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna yeni katılan 20 CNG'li ve 28 modern dizel otobüs ilk kez COP31 kapsamında hizmet verecek. 56 uzman şoförün görev alacağı operasyon süresince Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci otobüsleri Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesi ile COP31 Zirvesinin gerçekleşeceği EXPO alanına katılımcıların ulaşımını sağlayacak.