Antalya'da "LÖSEV Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Antalya'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Mucize ve Umudun Adı LÖSEV" sloganıyla lösemiye dikkati çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, kentin tarihi simgelerinden Üç Kapılar'da başladı.

Yürüyüşe, löseminin sembol rengi olan turuncu kıyafetler, aksesuarlar, döviz ve balonlarla gelen katılımcılar, Yalım Park'a kadar yürüdü.

Kortej yürüyüşüne çok sayıda bisiklet ve motosiklet kulübü ile klasik otomobil tutkunları da araçlarıyla katıldı. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen şenlik programında ise lösemili çocuklar şiir okudu ve müzik dinletisi sundu.

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Program kapsamında trio müzik dinletisi, balon katlama gösterisi, dans performansları ve sihirbaz gösterisi sahnelendi. Şenlik alanında kurulan stantlar da katılımcıların ziyaretine açıldı.

Kurumların, sanat evlerinin ve okulların yüz boyama gibi etkinlikler sunduğu alanın yanı sıra LÖSEV ailelerinin katkılarıyla hazırlanan stantlar da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Etkinliğe aileler, çocuklar, gönüllüler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.