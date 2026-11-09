İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, gençlerin tarımda dönüşümün en önemli unsurlarından olduğunu bildirdi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için doğal kaynakların korunması ve üretimin iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Tarımda dönüşüm, artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu dönüşümün en önemli unsurlarından biri gençlerimizdir." dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) marjında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Genç Çiftçiler Diyaloğu" etkinliğinin açılışında konuştu.

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Bugün, tarımın geleceğinin yanı sıra gelecek nesiller için yeterli, güvenilir ve sürdürülebilir gıdanın nasıl sağlanacağı konusunu da ele aldıklarını belirten Yumaklı, iklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskı, kuraklık ve doğal kaynakların giderek daha fazla zarar görmesinin, tarımsal üretimin karşı karşıya kaldığı riskleri artırdığını söyledi.

Yumaklı, bu gelişmelerin, yalnızca üretim miktarlarını değil, çiftçilerin geçim kaynaklarını ve kırsal toplulukların geleceğini de etkilediğini dile getirerek, "Üstelik artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak zorundayız. Bunu yaparken, doğal kaynaklarımızı korumak ve üretimimizi iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek durumundayız. Tarımda dönüşüm, artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu dönüşümün en önemli unsurlarından biri gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.

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- Gençlerin tarım sektöründeki önemi

Gençlerin tarıma yalnızca geleneksel bir meslek olarak bakmadıklarının altını çizen Yumaklı, onların tarımda yeni teknolojiler, farklı üretim yöntemleri ve yenilikçi iş modelleri için önemli bir potansiyel taşıdığına işaret etti.

Yumaklı, bugün genç çiftçilerin akıllı sulama sistemlerinden dijital tarım uygulamalarına, kuraklığa dayanıklı üretim yöntemlerinden kooperatifçilik girişimlerine kadar pek çok alanda çözümler geliştirdiğini anlattı.

Bunların kendilerine önemli bir gerçeği gösterdiğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Tarımın geleceği yalnızca daha fazla üretmekle değil, daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir üretmekle şekillenecek. Türkiye olarak tarım sektörümüzün bu dönüşüme uyum sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle su kaynaklarımızın etkin kullanılması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, dijital teknolojilerden yararlanılması ve iklim değişikliğine uyum sağlayan uygulamaların geliştirilmesi üzerinde duruyoruz. Gençlerimizin bu dönüşümde yalnızca kendilerine sunulan fırsatlardan yararlanan kişiler olarak görülmemesi gerekir. Onlar aynı zamanda çözüm üreten, kararları etkileyen ve tarım politikalarının şekillenmesine katkı sağlayan paydaşlarımızdır. Gençlerin fikirlerini dinlemek elbette önemlidir. Ancak asıl önemli olan, bu fikirlerin uygulamaya geçirilmesine imkan sağlamaktır. Gençlerin geliştirdiği projelerin desteklenmesi, başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması ve genç çiftçilerin karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz."

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- "Gençlik örgütlerine önemli görevler düşüyor"

Yumaklı, bugünkü buluşmanın temel amacının yalnızca sorunları ortaya koymak olmadığını belirterek, farklı ülkelerden gençlerin deneyimlerini paylaşmalarını, geliştirdikleri başarılı uygulamaları tanıtmalarını ve bu uygulamaların daha geniş ölçekte hayata geçirilmesi için yeni işbirlikleri kurmalarını istediklerini söyledi.

Bu çerçevede, Tarım-Gıda Sistemlerine Yönelik Gençler için Antalya Eylem Çağrısı'nı önemli bir girişim olarak değerlendiren Yumaklı, "Antalya Eylem Çağrısı'nın gençlerin beklentilerini ve önerilerini, uluslararası düzeyde görünür kılmasını, bunları somut adımlara dönüştürmesini ve COP31 sonrasında da devam edecek işbirliklerine zemin hazırlamasını bekliyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması için hükümetlere, uluslararası kuruluşlara, finans kuruluşlarına, özel sektöre ve gençlik örgütlerine önemli görevler düşüyor. Her bir paydaşın kendi imkanları ve sorumlulukları çerçevesinde bu ortak çabaya katkı sunması gerekiyor. Özellikle gençlerin öncülük ettiği başarılı uygulamaların farklı ülke ve bölgelerde hayata geçirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını önemli buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Yumaklı, gençlerin bugün ortaya koyacağı fikirlerin, yalnızca bu toplantının gündemine değil, geleceğin tarım politikalarına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gençlerin enerjisine, yenilikçi düşüncelerine ve kararlılığına güvendiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımın geleceğini gençler olmadan şekillendiremeyiz. Bu nedenle sizlerin yalnızca gelecekte değil, bugün de bu dönüşümün bir parçası olmanızı istiyoruz. Antalya'dan verilecek mesajın, gençlerin tarım ve gıda sistemlerinde daha güçlü bir yer edinmesine ve ülkelerimiz arasında kalıcı işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."