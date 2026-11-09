COP31'in ilk gününde gıda, tarım ve iklim finansmanı ele alındı

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da kapılarını açtı. İş Bankası, 'İklim Destekçisi' olarak yer aldığı zirvenin ilk gününde; iklim değişikliğinin gıda sistemlerine etkisi, sürdürülebilir tarımın finansmanı ve teknoloji odaklı iklim çözümlerine odaklanan yoğun bir etkinlik programı hayata geçirdi.

İklim Finansmanı Merkezi’ndeki ana sahnede düzenlenen ‘İklime Dayanıklı Ekonomi: Uyum İhtiyaçlarından Yatırıma’ adlı panelin açılış konuşmasını yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca, “İklim değişikliği ekonomilerimizi, üretim süreçlerimizi ve günlük yaşamımızı doğrudan etkileyen bir gerçek. Bu noktada, COP31'i ortak hedeflerin somut adımlara ve gerçek yatırımlara dönüştürülebileceği önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Böylesine önemli bir küresel buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

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Özşuca, “Bu konuda finans sektörüne çok önemli bir rol düşüyor. 1924'ten bu yana Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı temel misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu misyonumuzu bugün, iklim değişikliğine uyum sağlayan ve geleceğe hazırlanan müşterilerimizi destekleyerek sürdürüyoruz. COP31'in, bu dönüşümü hızlandırmak, finansmanı harekete geçirmek ve kamu ile özel sektör arasında daha güçlü iş birlikleri kurmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz” diyerek finans sektörünün stratejik rolünü ifade etti.

Oturumun konuk konuşmacısı D.A. Carlin & Company Kurucusu David Carlin ise iklim krizinin artık geleceğe ertelenemeyecek kadar acil ve bugünün meselesi olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

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"Birleşmiş Milletler’deki çalışmalarımız hep 2030, 2050 veya 2100 gibi ileri tarihlere odaklanırdı; oysa bugün burada, iklim değişikliğiyle yüzleştiğimiz gerçeğini ve bu mücadelenin ertelenemezliğini konuşuyoruz. Dolayısıyla iklim uyum stratejilerimiz de geleceğe yönelik soyut planlar değil, bugünün acil finansal ve yapısal çözümleri olmak zorunda. Türkiye, farklı kültürlerin ve vizyonların buluştuğu tarihi bir kavşak noktası olarak COP31’e ev sahipliği yapmak için kusursuz bir ülke.” Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uyum Açığı Raporu’nda da açıkça görüldüğü üzere, gelişmekte olan ekonomilerin iklim direnci kazanması için gereken finansman ile sağlanan kaynak arasında hâlâ büyük bir açık bulunduğunu hatırlatan Carlin, “Bu noktada meseleye yalnızca münferit varlıklar düzeyinde değil, bütüncül bir sistem olarak yaklaşmalıyız; İş Bankası gibi öncü kurumların hayata geçirdiği nitelikli finansal modeller ve stratejik iş birlikleri, iklime dayanıklı bir ekonominin inşa edilmesinde hayati bir sorumluluk üstleniyor" dedi.

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Günün dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Clara Lansmanı, Erguvan Kurucu Ortağı Eyüphan Koç’un sunumuyla gerçekleştirildi. İş Bankası sponsorluğunda geliştirilen yapay zeka asistanı Clara; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), CSRD, CBAM, EUDR gibi 20'den fazla ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik düzenlemesini ve raporlama çerçevesini tek platformda buluşturuyor. Büyük dil modeli teknolojisiyle çalışan, 22 dilde kaynaklara dayalı bilgi hizmeti sunan ve sürdürülebilirlik profesyonelleri ile finans sektörünün karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen Clara, COP31'de resmi olarak tüm paydaşların kullanımına sunuldu.

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Günün geri kalan bölümünde ise ‘Sürdürülebilir Tarımı Kim Finanse Edecek?’ oturumu ile Prospera Impact, Finance in Motion, IFAD ve Türkiye İş Bankası temsilcileri çiftlik düzeyindeki ihtiyaçları ele alırken; günün son etkinliği olan "Finans, Teknoloji ve Toprak Buluştuğunda: Yapay Zekâ Çağında İklim Eylemi" oturumunda Konfrut Tarım, Özyeğin Üniversitesi ve İmece Mobil katılımcıları yapay zekanın tarımsal sürdürülebilirliğe katkılarını değerlendirdi. Bu oturumla ilk günün programı tamamlandı.

COP31 boyunca iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı oturumlara ev sahipliği yapmaya devam edecek olan İş Bankası, İklim Finansmanı Merkezi’ndeki standında tüm katılımcıları ağırlamayı bekliyor.