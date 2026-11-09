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        Alanya Belediyesinden özel bireylere yönelik binicilik etkinliği

        Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen binicilik etkinlikleri, özel bireyleri her pazartesi günü Alanya Atlı Spor Kulübü'nde buluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Alanya Belediyesinden özel bireylere yönelik binicilik etkinliği

        Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen binicilik etkinlikleri, özel bireyleri her pazartesi günü Alanya Atlı Spor Kulübü'nde buluşturuyor.

        Alanya Belediyesi, özel bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve farklı etkinliklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi koordinasyonunda Alanya Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen binicilik etkinlikleri her pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Psikolog ve fizyoterapist eşliğinde yapılan etkinliklerde katılımcılar, fiziksel ve psikososyal gelişimlerine yönelik çalışmalar yapıyor.

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        "Herkesin sosyal yaşamda yeri var"

        Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için farklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Her bireyin sosyal yaşamda yer alabileceği, kendini ifade edebileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği imkânlar oluşturmak istiyoruz. Binicilik etkinliklerimiz bu çalışmalarımızdan birini oluşturuyor. Katılımcılarımızın atlarla kurduğu etkileşimi ve etkinliklere gösterdikleri ilgiyi görmek bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir Alanya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Etkinliklerde görev alan fizyoterapist Berkay İlhan, atın ritmik hareketlerinin denge, koordinasyon ve gövde kontrolünün gelişmesine katkı sağlayabildiğini söyledi. Psikolog İrem Gül Sönmez ise, hayvanlarla kurulan etkileşimin duygusal rahatlama, sosyal iletişim ve özgüven açısından olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

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        Ulaşım belediye tarafından sağlanıyor

        Etkinliğe katılan bireyler, uzman personelin ön değerlendirmeleriyle gruplara ayrılıyor. Katılımcılar, Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen rampalı araçlarla ücretsiz olarak etkinlik alanına ulaştırılıyor. Binicilik etkinlikleri, her pazartesi Alanya Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilmeye devam edecek.

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