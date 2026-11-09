Alanya, Avrupa'nın plaj voleybolu yıldızlarını ağırladı

Alanya'nın ev sahipliğinde Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kulüpler Kupası Finalleri, üç gün süren heyecan dolu karşılaşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Alanya Belediyespor kadın takımı turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen takımların mücadele ettiği organizasyon boyunca Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Plaj voleybolunun üst düzey sporcularını ağırlayan Alanya, uluslararası spor organizasyonlarındaki deneyimini bir kez daha ortaya koydu. Turnuvada kadınlar kategorisinde Sunrise Beach Sports Academy (Ukrayna) şampiyonluğa ulaşırken, İspanya temsilcisi CV Majadahonda ikinci, Fransa temsilcisi Montpellier Beach Volley üçüncü, İspanya temsilcisi CDV Braveheart Gran Canaria ise dördüncü oldu. Alanya Belediyespor kadın takımı ise Avrupa'nın güçlü ekipleriyle mücadele ettiği organizasyonu beşinci sırada tamamladı. Erkekler kategorisinde ise İtalya temsilcisi ASD Beach Volley Training şampiyon olurken, Ukrayna temsilcisi Sunrise Beach Sports Academy ikinciliği elde etti. Hollanda temsilcisi Scherp in Packaging ZVH üçüncü, Türkiye'yi temsil eden TVF Spor Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

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Alanya, spor turizmindeki gücünü bir kez daha gösterdi

Uluslararası düzeyde önemli sporcuları ve kulüpleri Alanya'da buluşturan CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kulüpler Kupası Finalleri, kentin spor turizmine katkı sağlayan organizasyonlar arasındaki yerini aldı. Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri de Alanya'nın spor elçisi, Hollandalı olimpiyat sporcusu Stefan Boermans oldu. Scherp in Packaging ZVH formasıyla mücadele eden Boermans, hem sahadaki performansıyla hem de Alanya ile kurduğu gönül bağıyla organizasyona ayrı bir renk kattı. Alanya'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan başarılı sporcu, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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Üç gün boyunca süren müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporcuların ve takımların büyük emek verdiği organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.