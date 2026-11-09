29 operasyonda 8 kilo esrar ve 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde son 1 haftada yapılan 29 ayrı operasyonda 7 kilo 981 gram esrar, 228 parça halinde 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 345 gram kokain, 246 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza, 75 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin ile 1 adet ecstasy ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 75 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 24 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada düzenlenen 29 operasyonda 7 kilo 981 gram esrar ve 897 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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