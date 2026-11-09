COP31'in Yeşil Bölgesi açıldı: Günlük 100 bin ziyaretçi hedefleniyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "203 kurumun düzenleyeceği oturumlarla günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz" "Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'nin açılışı gerçekleştirildi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 203 kurumun düzenleyeceği oturumlarla günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, "Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) başladı. COP31 kapsamında oluşturulan 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek çalışmalar, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık uygulamaları, teknoloji girişimleri ve gençlerin sürece katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Kurum, "İzmir Aliağa'da fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. İnşallah enkaz altında kalan vatandaşlarımıza da bir an evvel ulaşılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz"

COP31'in Türkiye'nin küresel iklim siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bakan Kurum, "COP31 nihayet başladı ve şu anda Türkiye'nin küresel iklim siyasetine yön verdiği bir dönüm noktasındayız. Bugün kapılarını açtığımız Yeşil Bölge'nin asıl gücü, burada kurulacak bağlarda olacak. Dünyanın çözüm bekleyen meseleleri karşısındaki bilgimizi, tecrübemizi ve imkânlarımızı bu alanda sergileyeceğiz" dedi.

İklim değişikliğinin günlük yaşamın pek çok alanını etkilediğine dikkati çeken Kurum, "İklim değişikliği soframızdaki gıdayı, kullandığımız suyu, evimizin güvenliğini, işimizin geleceğini etkiliyor. Hayatın bu kadar içinde olan bir meselede herkesin katkısına ihtiyacımız var. Bu nedenle sivil toplumun, şehirlerin, kadınların, gençlerin ve özel sektörün karar alma süreçlerine katılım imkânlarını genişletiyoruz" diye konuştu.

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Yeşil Bölge'nin geniş bir katılım alanı sunacağını vurgulayan Kurum, "Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz. Programımızda 203 kurumun düzenlediği oturumlar düzenlenecek. Günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sanat da burada olacak, bilim de burada olacak, kültür de olacak, eğlence de olacak, eğitim de olacak" ifadelerini kullandı.

"207 teknoloji firması ve iklim girişimini yatırımcılarla buluşturuyoruz"

COP31 hazırlıklarında üniversitelerin araştırma gücünden yararlandıklarını belirten Kurum, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda yürütülen COP Akademi'ye ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek katılım sağlandığını söyledi. Yeşil Bölge'deki teknoloji girişimlerine ilişkin bilgi veren Kurum, "Girişim alanımızda yer alan 207 teknoloji firması ve iklim girişimi de bu çabanın önemli bir parçası. Temiz enerji, enerji depolama, yeni malzemeler ve dijital iklim çözümleri geliştiren girişimcilerimizi yatırımcılarla buluşturuyoruz" dedi.

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Anka Kuşu Pavilyonu'nun da uygulama anlayışlarının örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kurum, afetlerden edinilen deneyimlerin geleceğin inşasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kurum, malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve mühendislik çözümlerinin kullanılması konusunda çalışmaların ziyaretçilere sunulacağını kaydetti. Şehirlerin geleceğine ilişkin önceliklerini de paylaşan Kurum, insanların güvenle yaşayabildiği, afetlere hazırlıklı ve kaynaklarını verimli kullanan yerleşimler oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Ziyaretçilerimiz Sıfır Atık'ı her aşamada deneyimleyecek"

Yeşil Bölge içerisinde oluşturulan Sıfır Atık alanında ziyaretçilerin uygulamaları yakından tanıma imkânı bulacağını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gelişen Sıfır Atık hareketini güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Kurum, "Sıfır Atık alanımızda da kaynakları korumanın günlük hayattaki karşılığını göreceğiz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde gelişen Sıfır Atık hareketini, üretimden tüketime kadar her aşamada güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Ziyaretçilerimiz burada atık ayrıştırmadan kompost uygulamalarına kadar Sıfır Atık'ı her aşamada deneyimleyecek, depozito iade sistemlerini tanıyacak" şeklinde konuştu.

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Kültür ve Medeniyet alanında geleneksel sanatlar, kadın emeği ve yerel üretimin ziyaretçilerle buluşturulacağını aktaran Kurum, yeniden değerlendirme ve onarım kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini belirtti.

"COPArt bir ilk olacak"

Yeşil Bölge'de sanatın da iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılacağını ifade eden Kurum, COPArt kapsamında bini aşkın sanat eserinin sergileneceğini açıkladı. Kurum, "COPArt bir ilk olacak. Sanatın sesiyle iklimi duyuracağız. Bini aşkın sanat eseri de doğayla kurduğumuz ilişkiye farklı bir pencereden bakmamızı sağlayacak Resimden heykele, fotoğraftan dijital sanata uzanan bu eserler, korunması gereken hayatı daha yakından hissetmemize yardımcı olacak" dedi.

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"Türkiye olarak Gazze halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz"

Anadolu'nun sanat ve üretim kültürünün dünyayla paylaşılacağını belirten Kurum, farklı toplumların hikâyelerine de yer verileceğini söyledi. Bu kapsamda Yeşil Bölge'de oluşturulan Gazze çadırına değinen Kurum, iklim değişikliği ve geleceğe ilişkin çalışmaların insani sorumluluklardan ayrı değerlendirilemeyeceğini dile getirdi. Kurum, "Gazze'de bir çocuğun temiz suya ulaşması, güvenli bir yerde uyuması, okula gidebilmesi hepimizin savunması gereken temel bir haktır. Geleceğe dair kurduğumuz her cümlede o çocuğun da yeri olmalıdır. Yaşanabilir bir dünya için gösterdiğimiz çaba, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğuyla birlikte anlam kazanır. Türkiye olarak Gazze halkıyla dayanışmamızı, barış ve adalet çağrımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.