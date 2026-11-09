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        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (13)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (13)

        KRALİÇE MARY, İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZA TÖRENİNE KATILDI

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Avustralya ve Danimarka arasında iyi niyet anlaşması, Avustralya Pavilyonu'nda imzalandı. Anlaşmayı Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Danimarka İklim, Enerji ve Tedarik Bakanı Samira Nawa (ortada) imzaladı. İmza törenine Danimarka Kraliçesi Mary de katıldı. Kraliçe Mary daha sonra Danimarka Pavilyonu'nda gerçekleştirilen 'Electrification: Building a green business case' paneline katılarak konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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