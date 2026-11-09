Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve sağlık gündemi

Antalya Valiliği Pavilyonu, COP31 kapsamında gıda, tarım ve sağlık başta olmak üzere yerel üretim ve sürdürülebilir beslenme konularının ele alındığı programlara ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de yer alan Antalya Valiliğinin pavilyonu, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Antalya Valiliği Pavilyonu'nda bugün "Gıda, Tarım ve Sağlık: Topraktan Sofraya: Sağlıklı ve Dirençli Antalya" temasıyla üç ayrı oturum düzenlendi. Programın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, akademisyenler ve ziyaretçiler katıldı.

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Programın ilk oturumunda Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Bir Onkolog Gözüyle Gıda, Tarım ve Sağlık" başlıklı sunumuyla gıda, tarım ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. İkinci oturumda Özlem Subaşı, "Kırsala Üretmek, Yerelde Dönüşmek: Yerinde Üretimden Nitelikli Kadın İstihdamına" başlığı altında kırsal kalkınma, yerel üretim ve kadın istihdamı konularını ele aldı. Günün son oturumunda ise Dr. Çağlar Gökırmaklı ve Nebi Gökırmaklı, "Daha Temiz Bir Dünya İçin Katkısız Gıda" başlıklı sunumlarıyla temiz ve katkısız gıda üretimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Antalya'nın denizleri için çevre hareketi başlattık"

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Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, programda yaptığı açıklamada Antalya Valiliği himayesinde geçtiğimiz yıldan bu yana kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve ekonomi dünyasının katılımıyla Antalya'nın denizlerini ve kıyılarını korumaya yönelik bir çevre hareketi başlattıklarını söyledi. İnisiyatif kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların pavilyon içerisindeki dev ekranlarda ziyaretçilere sunulduğunu aktaran Şahin, "Bunların sürekliliğinin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız tüm çalışmaları carettamızın içerisindeki dev ekranlarımızda, dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

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COP31 süresince faaliyetlerini sürdürecek Antalya Valiliği Pavilyonu, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ölçekte yürütülen çalışmaların paylaşılması, farklı alanlardaki uzmanların bir araya gelmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması açısından önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürecek.