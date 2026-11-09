Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve sağlık gündemi

        Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve sağlık gündemi

        Antalya Valiliği Pavilyonu, COP31 kapsamında gıda, tarım ve sağlık başta olmak üzere yerel üretim ve sürdürülebilir beslenme konularının ele alındığı programlara ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve sağlık gündemi

        Antalya Valiliği Pavilyonu, COP31 kapsamında gıda, tarım ve sağlık başta olmak üzere yerel üretim ve sürdürülebilir beslenme konularının ele alındığı programlara ev sahipliği yaptı.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de yer alan Antalya Valiliğinin pavilyonu, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Antalya Valiliği Pavilyonu'nda bugün "Gıda, Tarım ve Sağlık: Topraktan Sofraya: Sağlıklı ve Dirençli Antalya" temasıyla üç ayrı oturum düzenlendi. Programın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, akademisyenler ve ziyaretçiler katıldı.

        REKLAM

        Programın ilk oturumunda Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Bir Onkolog Gözüyle Gıda, Tarım ve Sağlık" başlıklı sunumuyla gıda, tarım ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. İkinci oturumda Özlem Subaşı, "Kırsala Üretmek, Yerelde Dönüşmek: Yerinde Üretimden Nitelikli Kadın İstihdamına" başlığı altında kırsal kalkınma, yerel üretim ve kadın istihdamı konularını ele aldı. Günün son oturumunda ise Dr. Çağlar Gökırmaklı ve Nebi Gökırmaklı, "Daha Temiz Bir Dünya İçin Katkısız Gıda" başlıklı sunumlarıyla temiz ve katkısız gıda üretimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        "Antalya'nın denizleri için çevre hareketi başlattık"

        REKLAM

        Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, programda yaptığı açıklamada Antalya Valiliği himayesinde geçtiğimiz yıldan bu yana kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve ekonomi dünyasının katılımıyla Antalya'nın denizlerini ve kıyılarını korumaya yönelik bir çevre hareketi başlattıklarını söyledi. İnisiyatif kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların pavilyon içerisindeki dev ekranlarda ziyaretçilere sunulduğunu aktaran Şahin, "Bunların sürekliliğinin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız tüm çalışmaları carettamızın içerisindeki dev ekranlarımızda, dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        COP31 süresince faaliyetlerini sürdürecek Antalya Valiliği Pavilyonu, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ölçekte yürütülen çalışmaların paylaşılması, farklı alanlardaki uzmanların bir araya gelmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması açısından önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (14)
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (14)
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, ikili görüşmelerde bulundu
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, ikili görüşmelerde bulundu
        Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı...
        Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Green Zone açı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Green Zone açı...
        COP31'in Yeşil Bölgesi açıldı: Günlük 100 bin ziyaretçi hedefleniyor Çevre,...
        COP31'in Yeşil Bölgesi açıldı: Günlük 100 bin ziyaretçi hedefleniyor Çevre,...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve...