İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, ikili görüşmelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) çeşitli ikili görüşmelerde bulundu.

Yumaklı NSosyal hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımlar yaptı.

Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı José Manuel Fernandes ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, şu ifadere paylaşımında yer verdi:

"Görüşmemizde, başta veterinerlik alanındaki çalışmalar olmak üzere tarım, orman ve su yönetimi başlıklarında ilişkilerimizi daha da ileri taşıma kararlılığımızı vurguladık. Hayata geçireceğimiz Tarım Yürütme Komitesi vesilesiyle bu güçlü işbirliğini somut adımlarla taçlandırmayı ve ortak geleceğimiz için yakın diyaloğumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz."

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Yumaklı, Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hüseyin ile ikili görüşmesine ilişkin de "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile gıda arz güvenliğini pekiştirecek adımları, iklim krizine dayanıklı tarım uygulamalarını ve tarımsal ticaret hacmimizi artıracak projeleri değerlendirdik. Küresel iklim mücadelesinde kardeşliğimizi ve üretim ortaklığımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Alvaro Lario ile bir araya geldiğini duyuran Yumaklı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerini, kırsal kalkınma projelerimizi ve küçük ölçekli üreticilerimizin dirençliliğini artırmaya yönelik ortak adımları değerlendirdik. Küresel gıda arz güvenliğini pekiştirmek ve çiftçimizi iklim krizine karşı korumak için uluslararası kuruluşlarla işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas Puchades ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, "Akdeniz havzasında su verimliliği, iklime dirençli tarım ve sürdürülebilir balıkçılık alanlarında ortak projeleri ve ticari adımları değerlendirdik. Ortak coğrafyamızın getirdiği sorumluluklara karşı işbirliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.