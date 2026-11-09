Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, ikili görüşmelerde bulundu

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, ikili görüşmelerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) çeşitli ikili görüşmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:18 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı, ikili görüşmelerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) çeşitli ikili görüşmelerde bulundu.

        Yumaklı NSosyal hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımlar yaptı.

        Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı José Manuel Fernandes ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, şu ifadere paylaşımında yer verdi:

        "Görüşmemizde, başta veterinerlik alanındaki çalışmalar olmak üzere tarım, orman ve su yönetimi başlıklarında ilişkilerimizi daha da ileri taşıma kararlılığımızı vurguladık. Hayata geçireceğimiz Tarım Yürütme Komitesi vesilesiyle bu güçlü işbirliğini somut adımlarla taçlandırmayı ve ortak geleceğimiz için yakın diyaloğumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz."

        REKLAM

        Yumaklı, Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hüseyin ile ikili görüşmesine ilişkin de "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile gıda arz güvenliğini pekiştirecek adımları, iklim krizine dayanıklı tarım uygulamalarını ve tarımsal ticaret hacmimizi artıracak projeleri değerlendirdik. Küresel iklim mücadelesinde kardeşliğimizi ve üretim ortaklığımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Alvaro Lario ile bir araya geldiğini duyuran Yumaklı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

        "İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerini, kırsal kalkınma projelerimizi ve küçük ölçekli üreticilerimizin dirençliliğini artırmaya yönelik ortak adımları değerlendirdik. Küresel gıda arz güvenliğini pekiştirmek ve çiftçimizi iklim krizine karşı korumak için uluslararası kuruluşlarla işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        REKLAM

        İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas Puchades ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, "Akdeniz havzasında su verimliliği, iklime dirençli tarım ve sürdürülebilir balıkçılık alanlarında ortak projeleri ve ticari adımları değerlendirdik. Ortak coğrafyamızın getirdiği sorumluluklara karşı işbirliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı...
        Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Green Zone açı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Green Zone açı...
        COP31'in Yeşil Bölgesi açıldı: Günlük 100 bin ziyaretçi hedefleniyor Çevre,...
        COP31'in Yeşil Bölgesi açıldı: Günlük 100 bin ziyaretçi hedefleniyor Çevre,...
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (13)
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (13)
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Valiliği Pavilyonu'nda gıda, tarım ve...
        Alanya Belediyesinden özel bireylere yönelik binicilik etkinliği
        Alanya Belediyesinden özel bireylere yönelik binicilik etkinliği