İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı imzalandı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında Abdukhakimov ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31 kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Sayın Aziz Abdukhakimov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından imzaladığımız Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile iklim değişikliğiyle mücadele, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarındaki ortak çalışmalarımıza güçlü bir zemin oluşturduk. Antalya'da güçlendirdiğimiz bu ortaklığın, ülkelerimiz ve ortak geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum."