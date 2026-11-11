COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (10)

BAKAN ÇİFTÇİ: NATO ZİRVESİ'NDEKİ TEDBİRLERİ ALDIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31’in açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya’da devam eden zirve için alınan güvenlik önlemlerinden bahseden Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak COP31 Zirvesi'nin güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Bu noktada arkadaşlarımızla beraber bütün planlamalarımızı yapmış durumdayız. Antalya'yı merkez almak suretiyle, Antalya'nın etrafındaki illeri birinci kuşak, onları çevreleyen illeri ikinci kuşak, sınırlarımız ve liman illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Bunların hepsinde toplamda 58 bin personelimiz görev yapıyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştık. İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini baştan sona almıştık. Antalya'da da NATO Zirvesi'ndeki tedbirleri aldık" dedi.

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'COP31'DE 26 BİN PERSONELİMİZ GÖREV ALIYOR'

Her türlü olumsuzluğa karşı tedbirleri aldıklarını belirten Bakan Çiftçi, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelimizle hizmet veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizden ve havadan gerekli tedbirleri alıyor. AFAD Başkanlığımız yine 1000 personelle sürecin başından itibaren Antalya'da görev yapıyor. İnşallah ülkemiz bu COP31 Zirvesi'ne de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacak ve zirveyi de ülkemizin şanına yaraşır bir şekilde tamamlamış olacağız" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE BİR GÜVENLİK PROBLEMİ'

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İklim değişikliğinin kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebildiğini söyleyen Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

“Normalde iklim değişikliğinin bir çevresel problem olduğu değerlendirilebilir, bir çevre sorunu olduğu düşünülebilir. Biz iklim değişikliğinin bir güvenlik problemi olduğuna da bir güvenlik sorununa yol açabileceğini de öngörerek ve değerlendirerek tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Aşırı yağışlar sel felaketine, bazen heyelanlara sebebiyet verebiliyor ve bu bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Kuraklığın arttığı yıllarda bunun göçü tetiklediğini biliyoruz. Aşırı yağışların sel ve heyelana sebebiyet verebildiğini görüyoruz. Bunların hepsi her ne kadar birer çevre problemi gibi görünse de ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebilir. Dolayısıyla biz iklim değişikliğini de bir güvenlik problemi, güvenlik açığı hatta risk çarpanı olarak değerlendiriyoruz ve planlamalarımızı bu şekilde yapıyoruz."