Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (10)

        COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (10)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
        COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (10)

        BAKAN ÇİFTÇİ: NATO ZİRVESİ'NDEKİ TEDBİRLERİ ALDIK

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31’in açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya’da devam eden zirve için alınan güvenlik önlemlerinden bahseden Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak COP31 Zirvesi'nin güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Bu noktada arkadaşlarımızla beraber bütün planlamalarımızı yapmış durumdayız. Antalya'yı merkez almak suretiyle, Antalya'nın etrafındaki illeri birinci kuşak, onları çevreleyen illeri ikinci kuşak, sınırlarımız ve liman illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Bunların hepsinde toplamda 58 bin personelimiz görev yapıyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştık. İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini baştan sona almıştık. Antalya'da da NATO Zirvesi'ndeki tedbirleri aldık" dedi.

        REKLAM

        'COP31'DE 26 BİN PERSONELİMİZ GÖREV ALIYOR'

        Her türlü olumsuzluğa karşı tedbirleri aldıklarını belirten Bakan Çiftçi, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelimizle hizmet veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizden ve havadan gerekli tedbirleri alıyor. AFAD Başkanlığımız yine 1000 personelle sürecin başından itibaren Antalya'da görev yapıyor. İnşallah ülkemiz bu COP31 Zirvesi'ne de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacak ve zirveyi de ülkemizin şanına yaraşır bir şekilde tamamlamış olacağız" diye konuştu.

        'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE BİR GÜVENLİK PROBLEMİ'

        REKLAM

        İklim değişikliğinin kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebildiğini söyleyen Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

        “Normalde iklim değişikliğinin bir çevresel problem olduğu değerlendirilebilir, bir çevre sorunu olduğu düşünülebilir. Biz iklim değişikliğinin bir güvenlik problemi olduğuna da bir güvenlik sorununa yol açabileceğini de öngörerek ve değerlendirerek tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Aşırı yağışlar sel felaketine, bazen heyelanlara sebebiyet verebiliyor ve bu bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Kuraklığın arttığı yıllarda bunun göçü tetiklediğini biliyoruz. Aşırı yağışların sel ve heyelana sebebiyet verebildiğini görüyoruz. Bunların hepsi her ne kadar birer çevre problemi gibi görünse de ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebilir. Dolayısıyla biz iklim değişikliğini de bir güvenlik problemi, güvenlik açığı hatta risk çarpanı olarak değerlendiriyoruz ve planlamalarımızı bu şekilde yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu
        Antalya'da 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu
        Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı Patlamanın şiddetiyle dai...
        Mutfakta sıkışan gaz bomba gibi patladı: 1 yaralı Patlamanın şiddetiyle dai...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bi...
        Bakan Çiftçi: "Karada 26 bin personelle hizmet veriyoruz"
        Bakan Çiftçi: "Karada 26 bin personelle hizmet veriyoruz"
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Dünya Bankası IFC aracılığıyla finansmanının...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Dünya Bankası IFC aracılığıyla finansmanının...
        Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerle ölüme davetiye çıkardılar
        Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerle ölüme davetiye çıkardılar